Завершился осенний этап Всероссийского конкурса школьников «Экологическая культура»

Определены 17 победителей осеннего этапа Всероссийского конкурса «Экологическая культура». Победу в эко-марафоне поделили представители Новосибирской, Нижегородской, Архангельской областей, Красноярского края, Севастополя, Хакассии и других регионов.

Всего участие в конкурсе приняли более 200 школьников из 54 регионов страны.

Конкурс проходит каждый сезон в рамках проекта Российского движения школьников «Экотренд». В этой части конкурса задачей ребят было формирование экологических привычек на основании инфографики «РОСЭКО» «Полный спектр экологичного образа жизни». Это предпочтение товаров местных производителей, отказ от одноразовой посуды, замена средств бытовой химии натуральными средствами, отказ от срезанных цветов, раздельный сбор мусора и многое другое.

Своими результатами и находками школьники делились в соцсетях под хэштегами #Экотренди #РДШ. Самыми популярными экологическими привычками у ребят стали: выключение воды во время умывания, использование многоразовых стильных тканевых сумок для покупок, использование многоразовой посуды вместо одноразовые стаканчиков и пластиковых бутылок, не забывать вытаскивать из розетки зарядные устройства.

Многие полезные экологичные привычки юные конкурсанты привили и членам своих семей, которые не только с удовольствием приняли их интересы, но и побудили присоединиться к участию в проекте коллег и друзей.

После завершения осеннего этапа участники конкурса описали свой опыт со всеми достижениями и трудностями и получили оценку экспертов. Зимний этап конкурса стартует в феврале, а финал будет очным и пройдет осенью. Участие в нем примут те, кто лучше всего заботился об экологии в течение года.