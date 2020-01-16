Новое качество жизни

И в 2019 году было многое сделано для того, чтобы наши дома, а также улицы, парки и другие общественные пространства были удобными, красивыми и безопасными. О ключевых проектах ДОМ.РФ в этом направлении – в нашем материале.

Перемены к лучшему

Чтобы кварталы и микрорайоны в российских городах действительно отвечали международным стандартам качества необходим ряд системных изменений. И одно из главных событий в этом направлении произошло в декабре: Минстрой России утвердил изменения к 7 сводам правил, которые позволят закрепить применение «Стандарта комплексного развития территорий» на законодательном уровне. «Стандарт» был разработан ДОМ.РФ и КБ Стрелка при поддержке Минстроя России по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева, а весной 2019 года был одобрен проектным комитетом по нацпроекту. Это важный документ, который помогает строить жилье и формировать окружающее пространство так, чтобы людям было комфортно жить, работать, отдыхать, создавать семьи.

Еще одно знаковое событие 2019 года - Индекс качества городской среды, который представил Минстрой России совместно с ДОМ.РФ и КБ Стрелка. Он оценивает 1114 российских городов по 6 ключевым критериям, показывает их сильные и слабые стороны. – подробнее об этом можно прочитать тут.

Ипотека и строительство жилья

С 1 июля 2019 года все новые дома строятся с использованием проектного финансирования, а человек при покупке квартиры платит деньги не напрямую застройщику, а размещает их на специальных банковских счетах (эскроу). Это снимает все риски с покупателя. Успешный переход на новую модель финансирования состоялся: 25 из 110 млн кв. м жилья возводится по новым правилам.

В 2020 году доступность ипотеки продолжит расти. Средние ставки снизятся до 8.5-8.7%, а количество семей, которые в течение года возьмут ипотечный кредит, вырастет до 1.6 млн. Действует и программа поддержки многодетных семей: на конец декабря господдержку получили больше 20 тыс. семей. Огромный интерес к ипотеке под 2% для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе (экономия в ежемесячных платежах составляет более 50% по сравнению со стандартными программами).

О том, как эти программы изменили жизнь обычных людей в наших интервью.

Многодетная семья Воробьевых - одна из 20,7 тысяч семей, которые уже воспользовались правом на списание до 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту. В России действует программа, в рамках которой семья, в которой с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующий ребенок, может рассчитывать на списание до 450 тысяч рублей ипотечного долга. ДОМ.РФ, как оператор программы, за первые два месяца одобрил более 18,5 тысяч таких заявок от банков. Многодетная мама Дарья Воробьева и ее большая семья уже воспользовались программой и своим опытом поделилась с «КП»:

- Я многодетная приемная мама. У меня четыре кровных ребенка и семь приемных. Ипотеку мы оформили в 2016 году в Сбербанке, взяли ее на улучшение качества жизни. Квартира нам уже не подходила, слишком маленький метраж. Мы нацелились на загородный дом в Подмосковье, 200 кв. м. По телевизору говорили о программе для многодетных. Сам президент наш - в послании. А потом мы мониторили интернет и ждали.

Никаких не возникло трудностей. Пакет документов минимален. Подаешь документы в свой банк, в котором ты брал ипотеку. У нас это заняло минут десять. Через месяц, может быть, чуть больше, нам перевели деньги. За счет того, что у нас уменьшилась сумма долга, меньшей стала сумма ежемесячного платежа - на 10 тысяч рублей. Конечно, это важно для нас. Мы теперь сможем поехать отдыхать - планируем скопить в том числе за счет такого вот уменьшения платежа.

Денис и Ольга Никифоровы жили в Томской области, но всегда мечтали о юге. Семье удалось перебраться в Ростовскую область. С тремя маленькими детьми это было непросто.

Многодетная семья Воробьевых - одна из 20,7 тысяч семей, которые уже воспользовались правом на списание до 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту.

- Мы всегда хотели жить в теплом регионе и вот, решились. Продали три квартиры под Томском и переехали в Азовский район Ростовской области, - рассказывает многодетная мама Ольга Никифорова. - На деньги от проданной недвижимости в поселке Красный сад построили дом на 120 квадратов, но полностью денег не хватило, пришлось брать ипотеку. Кредит быстро закрыли - муж занимается установкой дверей, с заказами проблем не возникает. Но когда на свет появился четвертый ребенок, стали задумываться о том, что дети вырастут и им понадобится свое жилье, какой-то старт. Мы нашли квартиру за 1,2 млн рублей в Батайске. И совершенно случайно узнали о программе «Семейная ипотека», которая позволяет взять кредит по льготной ставке. А также о том, что многодетная семья, взяв ипотеку, может получить компенсацию в 450 тысяч рублей. В ДОМ.РФ нам одобрили нашу заявку, чем нас просто сказочно осчастливили! Помню, когда брали первую ипотеку, месяц ждали только одобрения, потом еще месяц документы собирали. А тут за неделю мы вышли на сделку! Причем, весь первоначальный этап прошел не выходя из дома - все документы пересылали удаленно.

Помощь обманутым дольщикам

В декабре 2019 года Фонд защиты прав дольщиков выплатил первые компенсации за брошенные недобросовестными застройщиками дома. В России заработал новый механизм восстановления прав участников долевого строительства. Компенсации выплачиваются в тех случаях, когда достройка дома признается нецелесообразной. Размер ее рассчитывается по текущей рыночной стоимости. Но не может быть меньше той суммы, которая была указана в договоре долевого участия.

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства начал работу с 2017 года. Первоначально предполагалось, что через его механизм будут защищены те дольщики, которые заключили договоры с застройщиками, переводившими взносы в Фонд.

Но впоследствии полномочия Фонда были расширены. Кроме того, было принято решение создавать региональные фонды дольщиков. Вся эта система позволяет оказать помощь в том числе и тем дольщикам, которых обманули застройщики еще до 2017 года, - с привлечением средств федерального и регионального бюджетов.

В ближайшее время будут восстановлены права более 16 тысяч дольщиков в 21 субъекте Российской Федерации - на эти цели решено направить порядка 31 млрд рублей. А в текущем году планируется принять решения о финансировании мероприятий по восстановлению прав еще 40 тысяч граждан.

Учиться и еще раз учиться!

Новые знания и новые подходы – ключ к положительным изменениям. Так, о лучших практиках в области развития строительной сферы и создания комфортной городской среды говорили на форуме «Среда для жизни: города», который состоялся в 2019 году в Великом Новгороде. Участие приняли десятки российских и международных экспертов – подробнее о нем можно прочитать тут.

Но не форумом единым - в конце 2019 года ДОМ.РФ организовал семинар для застройщиков и региональных властей, который собрал порядка 400 участников. Девелоперы и градоначальники узнали о том, как внедрять и применять Стандарт комплексного развития территорий, а также получили ответы на вопросы, связанные с проектным финансированием.

Кстати, до 2 февраля принимаются заявки на образовательную программу «Проект.Ф». Это программа подготовки первых в стране сертифицированных специалистов по проектному финансированию для банковского сектора. «Проект.Ф» – это принципиально новая система обучения на стыке направлений по финансам, экономике и строительству. Старт обучения запланирован на весну 2020 года, а сам процесс будет проходить в течение полугода в очной форме в Москве под наставничеством ведущих экспертов отрасли и топ-менеджеров крупных девелоперских и финансовых структур. Выпускники программы продолжат работу в одном из 23 регионов России, включая крупные федеральные центры.

Программа «Проект.Ф» предполагает зарплату на уровне лучших работодателей Москвы, в том числе и на время обучения.

Значимым для всей страны стал и второй поток образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ. По ней будут учиться те, кому предстоит развивать российские города. Кто эти люди и какая цель программы можно прочитать тут

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