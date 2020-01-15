"Что общего у школьника из Москвы и Николая Баскова?": Как россияне помогают детям с врожденными пороками сердца

Декабрь – это не только гонка за подарками, в попытке приобрести что-то особенное для близких, но и время веры в чудо. Возможно, именно с этим и связан тот факт, что на декабрь приходится максимальное число необычных пожертвований в благотворительных фондах. Незнакомые друг с другом люди, будто по взмаху чьей-то волшебной палочки сами начинают вершить прекрасное и причинять добро.

О самых необычных пожертвованиях за декабрь 2019 года рассказали в благотворительном фонде помощи детям с врожденными пороками сердца «Детские сердца».

Все мы уже привыкли к ярким развалам и рождественским ярмаркам, но все знают, что покупая ту или иную продукцию вы помогаете благотворительности. Так, во время проведения ярмарки Rassvet Christmas Fair молодой российский бренд Brazgovka, изготавливающий аксессуары из шерсти, решил всю прибыль от своих ярких шапок, снудов и варежек передать в поддержку подопечных фонда, а друг фонда Татьяна Симукова провела благотворительную лотерею, где разыграла куклу собственной ручной работы.

В школе №91 школьники приняли участие в своей первой благотворительной ярмарке и даже немного попробовали себя в роли продавцов. Вырученные от сделанных вручную сувениров деньги, школьники направят на лечение своих ровесников из фонда.

В декабре и январе 2020 года разработчик сайтов Лиза Кирова сделает 20 сайтов, все средства от создания которых будут перечислены фонду «Детские сердца».

Материальная поддержка очень важна для бесперебойной жизнедеятельности фондов, но также необходима популяризация ценностей благотворительности. Необходима поддержка сильных мира сего и деятелей искусств, которые день за днем формируют в обществе новую социально одобряемую форму поведения, своим примером проводят пропаганду добра.

Добрый друг фонда Николай Басков не остался в стороне от международной акции «Щедрый Вторник» и признался в соцсетях, что поддерживает фонд «Детские сердца», чем вызвал бурю восторженных эмоций среди своих почитателей.

Канал MTV Россия устроил новогодний стрим «Добрая Ёлка», во время которого ведущая Яна Чурикова и гости студии репер Rob Ryda, певица Кнара, детский кардиохирург Екатерина Бокерия и Ирина Толмацкая призвали зрителей делать пожертвования в прямом эфире, познакомились лично с некоторыми подопечными фонда и рассказали их истории.

Звезды сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» по инициативе актрисы Леры Дмитриевой устроили фан-встречу, на которой любой желающий мог приобрести игровые костюмы из сериала. Все лоты были полностью распроданы за считанные минуты.

detis.ru Фан-встреча с актёрами сериала Чернобыль. Зона отчуждения прошла в поддержку подопечных фонда

«Мы давно планировали фан-встречу, а идея провести аукцион пришла мне недавно. Просто заработать на этом деньги нам не интересно, но был интерес помочь какому-либо фонду. Затем мы познакомились лично с «Детскими сердцами» и поняли, что хотим провести аукцион именно для них», – рассказывает Лера.

В «Марафоне новогодних чудес» на канале ТВ-3 сразу несколько звезд шоу-бизнеса объединились для помощи двухлетнему малышу Роме Карасеву, которому очень нужна операция в ближайшее время. Среди участников: победительница шоу «Последний герой» актриса Анфиса Черных, группа Brainstorm, экс-солист «Чай вдвоём» Стас Костюшкин, певицы Юлианна Караулова, Ёлка, Manizha и шоумен Владимир Маркони.

«Каждый год, примерно в декабре у каждого из нас появляется шанс стать Дедом Морозом, Санта Клаусом или любым другим сказочно добрым персонажем, чтобы подарить ребенку самое ценное – надежду на жизнь. Попробуйте, вам обязательно понравится», – говорит директор фонда «Детские сердца» Катя Бермант.