Родители девочки, 5 лет живущей в клинике, согласились ее забрать. Но с одним условием

Органы опеки требуют суд лишить родительских прав семью, которая уже почти 6 лет не забирает из столичной клиники собственную дочь. Мы уже рассказывали эту историю. Жена крупного бизнесмена Татьяна Максимова в марте 2014-го родила недоношенную девочку. Мама вскоре вернулась домой, а вот крохотная Саша (имя изменено) осталась. В итоге врачи ее выходили, но родители забирать ее из стен медучреждения не спешили. Каждый месяц они выплачивали за лечение дочери клинике «Мать и дитя» по 1 млн рублей. Родители утверждают, что у девочки целый букет сложных диагнозов и в обычных домашних условиях она жить не может, ей постоянно требуется медицинский уход. А в самой больнице настаивают, что Саша уже совершенно здорова.

Опека считает, что раз родным девочка не нужна, маму и папу нужно лишить родительских прав. В Пресненском суде прошло первое закрытое заседание.

Позицию семьи после заседания озвучила адвокат Ольга Лукманова.

- Нет никаких оснований для лишения моих доверителей родительских прав, - заявила Лукманова.

Отметим, что по ходатайству опеки суд принял решение закрыть процесс от посторонних. Так, впрочем, происходит почти всегда, когда разбирательство касается несовершеннолетних. - Но родители девочки против того, чтобы суд проходил в закрытом режиме, - сообщила адвокат. - Мы будем ходатайствовать, чтобы все было открыто. Информация должна быть достоверная в прессе. Хотим объективности в рассмотрении данного дела.

По словам Лукмановой, на самом деле все было так. Якобы до марта 2019 года клиника уверяла родителей девочки, что Саша болеет и ей требуется лечение. Потом ситуация изменилась. Медики сказали, что девочку надо забирать, однако - утверждает Лукманова - не выдали никаких документов, подтверждающих, что состояние улучшилось. Ограничились только краткими выписками.

Ольга Лукманова сообщила, что родители готовы забрать малышку из больницы, только если будут понимать, что она действительно здорова. Поэтому требуют у суда запросить в медучреждении полный выписной эпикриз за весь срок, пока Саша живет в клинике. Как стало известно, параллельно будет назначена независимая судебно-медицинская экспертиза по состоянию здоровья девочки.

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