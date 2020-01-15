Геннадий Онищенко: Я содержу троих детей-врачей, 10 внуков, жену и маму. Обедаю сухариками
- Геннадий Григорьевич, вы же будете сегодня на Послании.
- А вы там не будете? Первый кандидат в президенты! (смеется)
- Главная тема - борьба с бедностью. Президент уже не первый раз говорит на эту тему. Какие новые подходы он сейчас очертил?
- Достаточно понятные подходы. Пожилым людям нужно давать дополнительные средства для жизни. Молодежи нужно дать работу. Молодым семьям - помогать.
Я сужу по своим детям. У меня у двоих моих детей по четверо наследников у каждого, у одного - двое. Все они сегодня, если не будут получать моей помощи, окажутся за чертой бедности.
- Сколько денег вы отдаете внукам?
Геннадий Онищенко - о Послании Президента России: «Я содержу 10 внуков, троих детей-врачей, жену и маму. В Думу на обед приношу с собой сухарики. Поэтому пока - не за чертой бедности»
- Я не могу назвать цифру. Зарплата перечисляется на мою карточку. Я с этой карточки еще ни одного рубля не израсходовал, всем этим занимается жена.
- Дайте мне номер ее телефона, а ей позвоню, она мне расскажет.
- Не надо мою жену, Галину Анатольевну, вводить в стресс.
- Имена всех внуков помните?
- А почему же не помнить?
- Можете перечислить?
- Конечно, могу. Но ты разве мне за этим звонишь?
- А правнуков нет?
- Пока нет. Но я исхожу из жизненного принципа, что моя задача - дорастить внуков до их пенсии.
- Нам еще сколько перезваниваться по утрам?
- Какое утро? (На часах было 7.30. - А.Г.) Ночь скоро начнется. Спать нужно меньше.
- И обеспечивать внуков. Я теперь понял, почему вы приезжаете в пять утра и потом звоните журналисту «Комсомольской правды». А где другим людям взять деньги?
- Можно больше трудиться даже тем, у кого есть работа. Меня упрекают, что я требую начинать рабочий год со 2 января.
- По-моему, вы предлагали начать работать на новый год и 31 декабря.
- Посчитайте, насколько мы засиделись на старте. Нужно в строительство и развитие экономики вкладывать средства. Создание новых рабочих мест, занятость молодежи - ключевая задача.
- А за чертой бедности - это сколько денег?
- У меня дети - врачи. Девочка в декретном отпуске, она двоих из четверых последних родила погодками. Младшему внуку еще и года нет. Она живет на иждивении мужа.
- И - отца. Сколько рублей дохода надо иметь, чтобы быть за чертой бедности?
- Не могу сказать, сколько вам нужно. И черта эта очень разнится даже в Московской области и в Москве.
- Вы помогаете десятерым внукам.
- У меня еще мама есть и жена.
- А почему у вас так мало детей – всего трое?
- Вот в этом я тоже до сих пор раскаиваюсь. Я хотел иметь пять.
- А тоже хотел пять, но у меня - двое.
- Я живу на одну кастрюлю.
- Сколько же денег из зарплаты вам лично остается?
- А мне зачем?
- Однажды мы ехали в машине, вы яблоки ели. А потом нас кормили бесплатно.
- Вы же сказали, что меня бесплатно кормят. Значит, я взятками занимаюсь, что ли?
- Нет, это журналистов кормили, и вас заодно.
- Получается, за ваш счет, что ли? Я утром встал, приехал на работу. Здесь я кухней не пользуюсь. Вечером поел. А что еще?
- Вы с собой берете еду?
- Ничего я не беру. Чай пью, у меня сухарики есть.
- Можно ли сказать, что Геннадий Григорьевич Онищенко за чертой бедности?
- Не могу так сказать.
- Значит, вы богатый?
- Я не богатый, я человек, который не испытывает острую нужду в финансовых средствах. Вот так бы я себя витиевато охарактеризовал.
- Вы монографию выпустили, гонорар получили, это тоже как-то помогает?
- Помогает. И не только это. Подрабатываю носильщиком на Курском вокзале. (шутит)
- А почему на Курском?
- Народу там побольше. Гамов, ваша "Комсомольская правда" интересуется Посланием президента или моей личной жизнью?
- А правда, что вы на полу спите?
- Да, это - правда.
- Это от бедности?
- Это у меня послушание такое, как у христианина, - спать на полу...
- Ну, теперь понятно, почему вы к пяти утра приезжаете в Думу.
- Я в Думе каждый день - в 4.30 утра!
ИСТОЧНИК KP.RU