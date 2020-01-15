Ленинградская область входит в топ-12 регионов с наиболее гармоничным развитием села

Ленинградская область входит в число двенадцати регионов России с наиболее гармоничным, комплексным развитием села. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко напомнил во время рабочего визита в Волосовский район, где осмотрел прошедшее реконструкцию предприятие «Молочная культура» и готовящийся к сдаче новый молочно-перерабатывающий комплекс племзавода «Рабитицы».

«Мы регион, где синхронно с развитием сельхозпроизводства развивается социальная сфера на селе», — пояснил Александр Дрозденко. Губернатор отметил, что в селах и поселках Ленинградской области строятся самые современные школы и амбулатории, благоустраиваются территории и развиваются инновационные предприятия.

Глава региона осмотрел производство «Молочной культуры». В 2019 году компания запустила две линии натуральных молочных продуктов под брендом «БИО культура» – питьевые и густые йогурты с наполнителями. Мощность новых линий – порядка 2500 тон в год. Объем инвестиций в модернизацию составил около 200 млн рублей. В 2020 году завод начинает строительство площадки по производству творожных сыров мощностью более 5 тысяч тонн в год. Объем инвестиций составит еще около 500 млн рублей.

Кроме того, племенной завод «Рабитицы» представил финальный этап реализации инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса на 2 000 голов с новым доильным залом типа «карусель» на 72 места одновременного доения.

Новый товарно- молочный комплекс состоит из двух помещений для содержания скота, объединенных доильным залом. Помещения оборудованы автоматическими системами вентиляции, кормления, доения и удаления навоза. Стоимость проекта — 997 млн рублей, мощность — 22 тысячи тонн молока в год.

Александр Дрозденко отметил, что область готова оказывать поддержку подобным инновационным предприятиям. Племзавод «Рабитицы» получит финансовую помощь в виде возмещения 30% капитальных вложений: 20% из федерального бюджета и 10% из областного.

По итогам 2019 года племзавод «Рабицы» стал первым в регионе по объему производства молока – 20 341 тонн и молочной продуктивности – 13 515 кг, что на 55 % превышает средний показатель по области и является лучшим в России. В прошлом году племзавод был признан лучшим сельскохозяйственным предприятием Ленинградской области.

«И что еще очень важно — это предприятие не просто современное, здесь еще очень хорошая средняя заработная плата, она доходит до 50 тысяч рублей. Я всегда говорю молодым ребятам — получайте профессию, приходите работать в сельское хозяйство, вы будете востребованы, будете работать на самых современных предприятиях. Вы обратили внимание, что на молочной ферме корма раздаёт робот, здесь роботизирован доильный зал и всем производством управляют компьютеры и облачные технологии. И такие принципы работы у нас применяются сегодня на каждой новой ферме», — резюмировал губернатор.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По итогам 2019 года в Ленинградской области произведено 635,3 тыс. тонн молока (101,8% к 2018 году). Общий объем переработки и производства цельномолочной продукции увеличился на 1,7% до 147,7 тыс. тонн, в том числе творога на 20,8% (1,7 тыс. тонн), сыра – на 2,6% (490 тонн). Сегодня в регионе еще 14 племенных хозяйств ведут реконструкцию и строительство новых скотных дворов и доильных залов.