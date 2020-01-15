2020-01-15T15:22:38+03:00
Экономика

Зачем богатые россияне покупают гражданство Мальты

Правительство Мальты опубликовало список граждан, получивших паспорта этого островного средиземноморского государства в 2018 году
Сергей СЕМУШКИН
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Получить так называемый «золотой паспорт» Мальты непросто - претендовать на этот документ могут лишь состоятельные гражданеПолучить так называемый «золотой паспорт» Мальты непросто - претендовать на этот документ могут лишь состоятельные гражданеФото: Shutterstock
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Среди почти 3,5 тысяч новых подданных республики журналисты обнаружили несколько полных тезок российских бизнесменов и бывших депутатов Госдумы.

Так, например, как уверяет РБК, в списке - полные тезки акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, основателя сети «Магнолия» Леонида Лунева, владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя группы компаний «Гута» Юрия Гущина, экс-гендиректора компании «Нафта Москва» Александра Мосионжика, экс-депутата Госдумы и председателя совета директоров чайной компании «Май» Игоря Лисиненко и его супруги, члена политсовета калининградского отделения «Единой России» Юрия Находкина, членов совета директоров «Ситибанка» Леонида Шоршера и Сергея Камзина.

Получить так называемый «золотой паспорт» Мальты непросто - претендовать на этот документ могут лишь состоятельные граждане. Для этого необходимо вложить 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, выкупить государственные ценные бумаги на 150 тысяч евро, а также иметь недвижимость. Взамен Мальта предлагает владельцам таких паспортов немало поблажек: безвизовый въезд в 183 страны, не нужно постоянно проживать на острове, а самое главное, на что клюют толстосумы всего мира — снижение налоговой нагрузки, а с доходов из зарубежных источников не нужно делать отчислений в казну.

В то же время Евроромиссия обращала внимание на то, что такие схемы предоставления гражданства создают определенные риски для безопасности ЕС, так как обладатели «золотых паспортов» могут участвовать в отмывании денег, коррупции и уклонении от налогов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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