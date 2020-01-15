2020-01-15T15:31:58+03:00
Спорт

Мужская сборная России по гандболу потеряла все шансы попасть на Олимпиаду-2020

В федерации этот результат уже назвали «Катастрофой в Мальме»
Сергей КИРИЛЛОВ
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Hаши гандболисты умудрились проиграть даже сборной ИсландииHаши гандболисты умудрились проиграть даже сборной ИсландииФото: REUTERS
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До старта летней Олимпиады в Токио еще больше полугода, а Россия уже лишилась шансов еще на одну медаль. В данном случае дело даже не в санкциях, которые могут ограничить состав нашей сборной, а в том, что наша мужская гандбольная сборная просто не прошла отбор.

Попасть на Олимпиаду-2020 можно было либо напрямую, выиграв чемпионат Европы, который в эти дни проходит в Швеции, Австрии и Норвегии. Либо занять там 2-е или 3-е место, чтобы попасть в квалификационный турнир. Увы, наша команда проиграла две стартовые встречи и лишилась шансов на выход во второй этап первенства.

В федерации этот результат уже назвали «Катастрофой в Мальме», где наши гандболисты умудрились проиграть даже сборной Исландии – 34:23 (18:11). Действительно в мужском гандболе у нас катастрофа — сборная России пропустит уже третьи Олимпийские игры подряд! Последний раз мы побеждали на Играх-2000 в Сиднее-2000. После этого была бронза Афин-2004 и 6-е место в Пекине...

Что же касается нашей женской сборной, то она примет участие в олимпийской квалификации, которая состоится в марте. Напомним, что наши девушки являются действующим олимпийскими чемпионками.

Гандбол. Чемпионат Европы. Швеция, Австрия, Норвегия, 13 января

Группа «Е». Мальме (Швеция). Положение команд. 1. Исландия – 4 очка (2 игры). 2. Венгрия – 3 (2). 3. Дания – 1 (2). 4. Россия – 0 (2).

ИСТОЧНИК KP.RU

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