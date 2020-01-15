Медицинский эксперт о послании президента: Важно, чтобы зарплаты лечащих врачей не плюсовали с заработками начальства

В послании Федеральному собранию на 2020 год президент Владимир Путин сообщил об изменении подхода к оплате труда врачей. С этого года должен быть введен фиксированный размер оклада в составе зарплаты. А также единая, общая для всех регионов система надбавок и компенсационных выплат.

- С моей точки зрения, это действительно поможет решить одну из главных проблем медработников, - говорит председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук, профессор, эксперт по здравоохранению Алексей Старченко. - Будет реализован важный конституционный принцип: за равный труд - равная оплата. Это приведет к снижению вынужденной трудовой миграции, когда врачи и медсестры из регионов с более низкими зарплатами уезжают в более «богатые» регионы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754808" frameborder="0"></iframe> Путин потребовал не допустить повторения истории с нехваткой лекарств из-за сбоя в поставках.

Кроме того, единая система оплаты поможет дисциплинировать недобросовестных главврачей. До сих пор, если у тебя дети, тетя или дядя заместители, можно было с помощью надбавок едва ли не озолотить своих родственников или лояльных сотрудников. А они потом делились. Теперь, по идее, для таких злоупотреблений появляется преграда.

Еще один важный момент: средняя зарплата медиков согласно «майским указам» президента должна быть не ниже среднего уровня по региону. По-хорошему, для расчетов нужно брать именно зарплату лечащего персонала. А не плюсовать ее с зарплатами главврача, директора и его замов, после чего средняя цифра получается несравненно выше. И указы вроде как выполнены. Хочется надеяться, что этот нюанс будет учтен при исполнении указаний, озвученных в послании президента.

Путин начал с детей и демографии: О чем говорил Президент в Послании Федеральному Собранию 00:00 00:00

Что касается целевого приема в медвузы, то по сути это распределение. За бесплатное обучение студент потом «расплачивается» годами своей жизни, работая в заранее оговоренном месте. Если это место с достойной оплатой и другими условиями, одно дело. Если соответствующих условий не создается, то… всем мы помним, как выпускники вузов всеми силами старались избежать распределения.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

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