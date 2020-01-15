2020-01-15T15:48:52+03:00
Политика

Владимир Легойда - о Послании президента: Поддержка семьи беспрецедентная!

Официальный спикер РПЦ прокомментировал выступление главы государства
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Владимир Легойда. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАССВладимир Легойда. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Изменить размер текста:

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал глубоко символичным и эпохальным провозглашение высшим национальным приоритетом сбережения и преумножения народа России.

- Сбережение и преумножение народа России названо высшим национальным приоритетом, - отметил он, добавив, что этот подход разделяют все традиционные религии, к котором принадлежит абсолютное большинство населения России. - Комплекс мер по поддержке российской семьи, провозглашенный президентом России, является беспрецедентным по своим масштабам. Президент говорил о семейных ценностях, среди которых любовь, уважение к старшим, рассматривая их передачу молодому поколению как задачу государственной важности.

При этом официальный спикер РПЦ особо указал на то, что оглашение Послания президента Федеральному Собранию состоялось в день памяти преподобного Серафима Саровского, жизнь которого проходила в непрестанном служении ближним и дальним.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маткапитал на первого ребенка и выплаты на детей до 7 лет: Как президент предложил изменить поддержку семей

Разбираемся в суммах, которые посулил ячейкам общества Владимир Путин (подробности)

"Судьба России и её историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет": 15 главных тезисов Послания президента

Владимир Путин предложил увеличить маткапитал и внести правки в Конституцию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Медицинский эксперт о послании президента: Важно, чтобы зарплаты лечащих врачей не плюсовали с заработками начальства
Новшества, которые озвучил глава государства, прокомментировал председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе Алексей Старченко
Эксперт о раскрытии убийства Окуевой: Закрыть такой висяк — дело чести для министра МВД Украины
Глава Института анализа и менеджмента политики прокомментировал «КП» заявления министра МВД Украины о задержании подозреваемых в расстреле двух лидеров «чеченского батальона»
Новости 24
Помощник президента рассказал, сколько потратят на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет
"Ошеломляет": В Германии оценили проект российского авианосца
Жуков: в Госдуме нет депутатов с иностранным гражданством
"Счастливая и расслабленная": Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских обязанностей
Греф сообщил о возможном снижении ставок по ипотеке в России
Вот тебе, бабушка, и евроинтеграция: украинцы будут платить за въезд на территорию ЕС
Посол Евросоюза считает отношения России и Запада хуже, чем во время холодной войны
Путин рассказал о способе для России обогнать среднемировые темпы роста
США намерены сократить военную помощь Ираку из-за требования вывести войска
Кузнецова сказала, что предложенные Путиным меры - чудесное решение
Путин поручил создать авиакомпании для перевозок по Дальнему Востоку
Роухани призвал военных извиниться за промедление в объявлении правды о крушении самолета
Алексей Дюмин — о послании Владимира Путина Федеральному собранию РФ: «Отличает ярко выраженный социальный характер»
Путин предложил ввести социальный контракт для борьбы с бедностью в России
Британский посол покинул Иран после участия в антиправительственных митингах
Орешкин: Предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% в 2020 году
Володин: Все предложения об изменениях Конституции будут обсуждаться путём голосования
Эксперт: Бороться надо не с телефонными мошенниками, а с утечками данных
Полиция Сицилии арестовала двух глав мафии за мошенничество
В Минкомсвязи начнут подготовку к созданию бесплатного доступа к социально значимым Интернет-ресурсам