2020-01-15T16:24:32+03:00
Общество

Владимир Соловьев, отец восьмерых детей - о Послании президента: Я человек не бедный, но много услышал про себя. А, главное, - о нашей Конституции

Известный телеведущий - в беседе нашим обозревателем Александром Гамовым
Александр ГАМОВ@gamov1
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Владимир Соловьев.Владимир Соловьев.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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- Владимир, а вы про себя в нынешнем Послании Президента услышали?

- Я слышал про себя много в этом послании.

Во-первых, о Конституции, которая реально станет Основным законом действительно суверенного государства, Конституцией Путина. Потому что теперь у нас не будет этой трактовки 15-й статьи части 4-й - о приоритете международного законодательства. Это очень важно. Мы станем действительно суверенным, независимым государством.

И вообще, изменения, которые предлагается внести в Конституцию, они очень важные. Принципиально важные. Для меня, про меня.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

- В прошлый раз, это было две недели назад, когда я вам звонил, я слышал в телефонной трубке детские голоса. Возможно, вы были на детской площадке или мимо проходили. Короче, я звоню Владимиру Соловьеву - как отцу восьмерых детей.

- Мне кажется очень правильным то, что колоссальная помощь адресована семьям с детьми. И для меня, человека крайне небедного, это важно.

Потому что хочу жить в стране, где люди чувствуют общую социальную ответственность. Где люди не унижены бедностью.

То, что прозвучало у Путина, о достоинстве граждан, - это для меня очень важно, просто как для человека. Потому что всегда больно смотреть, когда вокруг тебя люди, которым тяжело, и надо помогать.

Идет борьба с бедностью адресно, там, где она наиболее нужна, - это многодетные семьи. Отношение к детям, понимание семьи - это очень наше, российское. Очень традиционное.

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- Некоторые уже подсчитывают, какие огромные средства придется выделить на такую программу.

- Конечно, это гигантские деньги. Конечно, приятно, что теперь материнский капитал дадут и на первого ребенка. И приятно, что увеличивают выплаты за второго ребенка. И - субсидии на определенную сумму на погашение ипотеки при рождении третьего.

И, конечно, здорово, что для малоимущих семей пособия для детей будут платить от 3-х до 7 лет. И сам факт, что дети с первого по четвертый класс, вне зависимости от уровня доходов, будут получать бесплатное питание, тоже важен.

Владимир Соловьев в студии передачи "Москва. Кремль. Путин". Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Владимир Соловьев в студии передачи "Москва. Кремль. Путин".Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Горячее и качественное.

- Да, это уточнение, я думаю, для тех, кто будет программу реализовывать. Иначе головы надо отрывать, если детям будут давать что-то некачественное.

- А потом, смотрите, ведь Владимир Соловьев не всегда же был небедным.

- Владимир Соловьев воспитывал детей в очень разных обстоятельствах. У меня первый ребенок появился в 1986 году, второй - в 1988-м. То есть была еще советская власть, и я помню эти очереди на молочной кухне. Я бегал и получал детские бутылочки с кефиром.

Но я всегда много зарабатывал. Я всегда тяжело пахал и рассчитывал только на себя. Но мне не безразлично, что, условно говоря, происходит у моего соседа. Я-то не на Рублевке живу, так скажем вежливо. Я же живу среди людей.

- Я - на Рублевском шоссе.

- Рублевское шоссе разное.

- Это точно!

- Оно длинное. Разные люди на нем живут.

Для меня также важно и развитие экономики, смена приоритетов. Вот мы серьезно относились к ВПК – это правильно. А теперь появилась возможность так же серьезно относиться к прорывным гражданским направлениям в науке. Если угодно, берем лучшее, что было, в том числе, в советском опыте, но теперь пригодится и на нынешнем этапе развития.

В частности, говорим о бесплатных местах в вузах, бюджетных местах, на которых в регионах по самым важным специальностям будут конкретно готовить специалистов под конкретное место в конкретном городе.

И видно же, по тому, как Путин произносил Послание, что он переписывал его лично. Вот сам сидел и писал. А не просто - референтные группы. Видно, что это личная вовлеченность в работу была до последнего момента.

- Стилистика одна. У меня тоже ощущение, что писали не разные авторы.

- Стилистика одна. Это Послание лично Путина.

При этом очень важно, что нет попытки сказать сразу обо всем. Только о том, на чем надо действительно сейчас сконцентрировать внимание. Именно адресация на то, что надо сделать здесь и сейчас, чтобы люди почувствовали изменения к лучшему в своей жизни.

Еще важный момент. Я не уверен, что многие обратили на него внимание. Заметьте, образование теперь и на бюджетном уровне не является услугой. Потому что идет федеральная доплата. Это означает, что, если угодно, теперь и на уровне понимания бюджета, финансовой дисциплины, мы больше не говорим об образовании как услуге.

Наконец-то! Что, по-моему, очень важно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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