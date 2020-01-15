Экономист Никита Кричевский о послании президента Федеральному собранию: «Проблемы демографии заливают деньгами»

В послании Федеральному собранию глава государства рассказал о новых мерах по поддержке демографии. Материнский капитал будут платить уже за первого ребенка, а пособие для малоимущих семей будут платить, пока ребенку не исполнится 7 лет.

- Проблема демографии по-старинке заливается деньгами. Причем деньгами весьма специфическими, - считает доктор экономических наук, ведущий радио «Комсомольская правда» Никита Кричевский. - Президент не назвал источник, но скорее всего, пособие на детей с 3 до 7 лет будет выплачиваться из средств материнского капитала. Это та же история, что мы имеем сейчас. Сегодня после рождения второго ребенка можно оформить документы в Пенсионном фонде и получать пособие, уменьшая таким образом свой маткапитал.

Эксперт уверен, что государство могло взять на себя обязательство при рождении третьего ребенка компенсировать не 450 тысяч долга по ипотеке, а фиксированную часть займа на квартиру: четверть, треть, а то и половину. Все-таки страна большая, цены на недвижимость отличаются в разы. И если во многих регионах 450 тысяч хорошее подспорье в погашении ипотеки, то в Москве и других крупных городах эти деньги просто не заметят. Ее, скорее всего, не хватит, чтобы купить комнату для нового члена семьи.

- Мы не услышали ничего про многодетные семьи, - констатирует Кричевский. - Все-таки в нашем менталитете большие семьи. К сожалению, сегодня большим количеством детей могут похвастаться разве что регионы Северного Кавказа. Что мешает всем остальным? В первую очередь отсутствие крыши над головой.

Коэффициент рождаемости 1,7, которого, согласно посланию, страна должна добиться к 2024 году, по словам эксперта «КП», вполне выполнимый результат.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

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