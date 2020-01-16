В 2021 году в Ленинградской области не останется семей с доходом меньше прожиточного минимум

Александр Дрозденко предоставил развернутый комментарий о выполнении поручений Владимира Путина, прозвучавших в его Послании Федеральному собранию России 15 января 2020 года

- В этом году нужно оценивать послание с точки зрения человечности, заботы, защиты самого ценного, что есть в России – семьи и человека, - отметил руководитель региона. - Ленинградская область готовится к безусловному выполнению задач, поставленных Президентом.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ОБЛАСТЬ ДОБАВИТ ОТ СЕБЯ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

- Уже более года в регионе работает Социальный кодекс, главная задача которого – борьба с бедностью, - пояснил Александр Дрозденко. - За это время мы последовательно сокращаем количество семей, живущих за чертой бедности и прогнозируем, что к 1 января 2021 года в Ленинградской области не останется людей и семей, чей доход будет ниже величины прожиточного минимума.

В феврале готовится к принятию законопроект, согласно которому при рождении третьего ребенка к 450 тысячам рублей из федерального бюджета, направленных на погашение ипотеки, Ленинградская область будет добавлять 150 тысяч рублей из регионального бюджета.

Дополнительная региональная выплата семьям с детьми до 3 лет: мы установили планку совокупного дохода в 70 процентов от уровня средней заработной платы по региону. Эта сумма превышает установленный федеральный критерий в два прожиточных минимума, и выплаты этой категории осуществляются из бюджета области.

С 1 СЕНТЯБРЯ ШКОЛЫ ГОТОВЫ БЕСПЛАТНО КОРМИТЬ МЛАДШЕКЛАССНИКОВ

- Образовательная система Ленинградской области – все 358 школ – безусловно и без проблем готовы с 1 сентября 2020 года обеспечивать горячим питанием учеников младших классов на бесплатной основе, - сообщил губернатор.

В течение ближайших двух лет Ленинградская область намерена полностью решить вопрос с предоставлением мест в яслях и детских садах, а также создать 4750 дополнительных школьных мест для полного избавления от второй смены в районах интенсивной жилой застройки. Набраны высочайшие темпы строительства социальных объектов: за год в регионе строится до 15 новых детских садов и до 6 новых школ.

До этого времени семьи, которым пока не предоставлено место в детском дошкольном учреждении, с 1 января 2020 года получают ежемесячную компенсацию 9,5 тысяч рублей.

Ленинградская область пока единственный субъект Федерации, компенсирующий из бюджета содержание детей в частных детских садах. Эта мера не только помогает решить вопрос обеспеченности местами в детских садах, но и стимулирует развитие малого бизнеса.

До конца 2020 года все школы области не просто будут оборудованы широкополосным интернетом, но и wi-fi зонами.

ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ: В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

- Президент поставил задачу запустить новый инвестиционный цикл, и здесь Ленинградская область – в числе лидеров.

По итогам 2019 года мы ожидаем объем инвестиций в размере 506 млрд рублей. По предварительной оценке, доля инвестиций в ВРП в 2019 году составит 43,9%.

Глава государства особо подчеркнул, что предприятия должны перейти на новые, экологически чисты технологии, последовательно сокращать вредные выбросы. В прошлом году мы приняли решение провести мониторинг влияния экономики Ленинградской области на экологию региона. И уже взяли на себя ряд ограничений, которые закрепим документально, по размещению на территории области новых предприятий 1 и 2 классов опасности.

КОНСТИТУЦИЯ: ТОЧЕЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

- Я считаю, что точечные изменения в Конституцию, предложенные главой государства направлены в первую очередь на обеспечение интересов граждан Российской Федерации и укрепление конституционного строя Российской Федерации. Эти изменения гарантируют, что в руководстве государства, действительно, смогут работать не просто граждане, но патриоты своей страны, - резюмировал Александр Дрозденко. - И в то же время, на органы законодательной власти будут возложены дополнительные полномочия, которые позволят более демократично, но и более ответственно подходить к назначению руководителей федерального и регионального уровня.