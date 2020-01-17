Головная боль напряжения: чем помочь?

По данным последнего Обзора Бремени заболеваний в мире, этой патологией периодически страдают 1,5 миллиарда жителей планеты.

Что такое головная боль напряжения

Головная боль напряжения – это отдельное заболевание. Для него не характерно возникновение ауры-предшественницы (непереносимость различных запахов, звуков, света и т.д.), рвоты и очаговых неврологических нарушений (изменения речи, онемения конечностей и т.д.). Беспокоит только головная боль. Это важное отличие от других цефалгий (головных болей), в первую очередь от мигрени, с которой часто путают головную боль напряжения.

Характерные признаки заболевания помогут вам понять, что такое головная боль напряжения:

1. Голова болит с двух сторон, характер боли давящий или сжимающий. Кажется, как будто голова скована «обручем» или «каской».

2. Боль имеет легкую или среднюю интенсивность, при этом никогда не ощущается пульсирование в голове. Из-за этого человек сохраняет способность выполнять профессиональные задания, однако рабочая продуктивность, конечно же, снижена.

3. Боль не усиливается под влиянием физической нагрузки, такой как ходьба или подъем по лестнице.

Если вы сталкиваетесь с головной болью, оцените эти признаки, чтобы помочь себе!

Почему возникает головная боль напряжения

С головной болью напряжения сталкиваются в основном ответственные люди интеллектуального труда.

Неврологи выделяют ряд факторов риска:

• тревожность и подавленное настроение, беспокойство за себя и близких;

• стрессовые и конфликтные ситуации на работе и в семье;

• недостаток отдыха;

• синдром выгорания – человек чувствует себя морально, физически и умственно истощенным;

• длительная статичная поза у офисных работников, например, сидя за компьютером.

Чаще всего с головной болью напряжения сталкиваются люди в наиболее продуктивном возрасте – 30-60 лет. А это влечет за собой неблагоприятные социально-экономические последствия – замкнутость в себе, нежелание общаться, уменьшение заработка и т.д. Если вы заметили, что хоть один из факторов риска присутствует в вашей жизни, позаботьтесь о ее качестве заблаговременно. Не ждите пока последствия головной боли напряжения ударят по вам!

Как появляется головная боль напряжения

Эмоциональный фактор – один из важнейших в происхождении головной боли напряжения, который изменяет обмен веществ в нервных клетках, они становятся более уязвимыми и менее защищенными. Одновременно с этим может повышаться мышечный тонус с появлением болезненного напряжения (ощущается при пальпации мышц задней поверхности шеи, височных жевательных, грудино-ключично-сосцевидных). Так формируется порочный круг: стресс – мышечно-тоническое напряжение – болевой синдром.

Патологические звенья этой цепочки выглядят следующим образом:

• нарушение кровообращения мышц головы;

• чрезмерное возбуждение спинальных нейронов;

• повышенная чувствительность болевых рецепторов;

• усиление боли.

Поэтому так важно привести в нормальное состояние нервные клетки, чтобы избежать появления головной боли напряжения и предупредить ее прогрессирование. Если ничего не делать и мириться с ситуацией, со временем эпизодическая боль переходит в хроническую.

Как себя защитить от головной боли

Если вы постоянно сталкиваетесь с факторами риска, то эффективнее предупредить головную боль, чем заниматься ее лечением в последствие. Врачи-эксперты в области нейро-психического здоровья советуют придерживаться 3-х простых правил, чтобы снизить риск формирования головной боли напряжения.

Отдыхайте после работы

Отсутствие отдыха негативно сказывается на состоянии нервной системы, она постоянно находится в возбужденном состоянии. Не зря придуманы выходные, посвящайте их себе любимому и своей семье. Поработали 5 дней – соберитесь на дачу или сходите в кино, на концерт любимого артиста. Спортзал – тоже отличное средство, чтобы снять психоэмоциональное напряжение.

Высыпайтесь

Ночной сон должен продолжаться около 8 часов. За это время успевает восстановиться обмен веществ в нейронах, а головной мозг подготавливается к реализации новых задач.

Однако спать надо правильно. В комнате должно быть темно – выключите торшеры и закройте шторы. Только в полной темноте начинается синтез мелатонина – гормона, который регулирует циркадные ритмы, способствует омоложению организма и определяет уровень нашей активности. Поэтому так важно не использовать в постели гаджеты – голубое свечение их экранов, блокирует синтез мелатонина и усложняет процесс засыпания.

Начинайте заботиться о своем здоровье

Проведенные исследования показали, что головная боль напряжения часто возникает у тех людей, которые в целом плохо заботятся о своем здоровье. Возьмите за привычку хотя бы раз в год посещать своего персонального доктора. Это позволит выявить любые отклонения в функционировании вашего организма на самых ранних стадиях, когда короткого курса лечения будет достаточно для их коррекции.

Что делать, если возникла головная боль напряжения

Важно понять, чего вы хотите – быстро помочь себе и опять столкнуться с болью, или же обеспечить долговременный эффект.

Для купирования приступов неврологи рекомендуют принимать препараты «скорой помощи» - например, нестероидные противовоспалительные средства. Однако, кроме краткосрочности эффекта, существует еще одна отрицательная сторона избыточного применения симптоматических обезболивающих средств. У пациентов с регулярным потреблением анальгетиков в 2 раза быстрее формируется хронический тип боли, при этом со временем все сложнее подобрать эффективное средство купирования боли.

Гораздо разумнее позаботиться о предупреждении возникновения приступов головной боли. Для этого создана группа ноотропных препаратов (или просто ноотропов), которые восстанавливают нормальное состояние нервных клеток, помогают укрепить и восстановить функции нервной системы, нарушенные вследствие психоэмоционального напряжения.

Какие существуют ноотропные препараты?

Пикамилон

Оказывает активное действие – улучшает кровоток в головном мозге и способствует расширению сосудов. Помогает нормализовать психоэмоциональную сферу, при курсовом применении снижает проявления эмоционального стресса.

Глицин

Относится, скорее, к аналогам ноотропов. Помогает улучшить самочувствие и повысить тонус. По заявлению производителя препарат способствует хорошему сну, защищает от стрессов, улучшает метаболизм нейронов. Часто препарат применяют для борьбы с гипоксическими состояниями нервной ткани.

Пирацетам

Один из первых ноотропных препаратов. Успешно применялся в течение многих лет, однако в настоящее время существуют и более современные средства.

Кортексин

Один из современных ноотропных препаратов. Препарат хорошо зарекомендовал себя как для лечения головной боли напряжения, так и для профилактики приступов. Кортексин уменьшает психогенный компонент, ответственный за развитие головной боли напряжения. Кроме того, препарат улучшает когнитивные функции (память, внимание, мышление) и защищает нейроны от токсических факторов. По результатам исследований, десятидневный курс терапии препаратом сохраняет эффект на срок до полугода.

Что кроме лекарств?

Помимо медикаментозной терапии в момент приступа полезным окажется массаж головы. Ложитесь в кровать, постарайтесь расслабиться и гнать прочь тревожные мысли. Указательным и средним пальцем вращательными движениями сантиметр за сантиметром массируйте виски, лоб, мышцы задней поверхности шеи. Это может улучшить кровоток, удалить недоокисленные продукты метаболизма и уменьшить спазм. Массаж рекомендуется продолжать 10-15 минут.

Для еще большего релаксирующего эффекта можно заварить себе травяной чай. Неспецифическое седативное действие в комплексе с другими мерами поможет нервной системе расслабиться и разорвать порочный круг головной боли. Хорошо, если после всех этих мероприятий, вам удастся заснуть. Сон – лучшее средство для восстановления функционального состояния нервных структур.

Однако помните, если вы или ваши родственники периодически испытываете головные боли – обратитесь к специалисту-неврологу для назначения эффективного лечения.