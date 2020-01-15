На новостях об отставке Медведева рынки... выросли

В первые минуты после отставки биржи немного просели. Курс рубля потерял двадцать копеек, а индекс Мосбиржи снизился на четверть процента. Для события такого масштаба это мизерные изменения. Но потом рынки развернулись.

По состоянию на 18:00 среды главный биржевой индекс страны составляет 3135 пунктов. Это на четверть процента выше, чем в начале дня. Курс рубля по отношению к доллару растет на три копейки. Другими словами, реакция совершенно незначительная. Как будто ее и нет.

- Неожиданное решение. Но реакция рынка, несмотря на грандиозность события, весьма спокойная. Как будто вообще ничего не произошло, - пишет финансист Евгений Коган.

- Вот такая цена правительству, - шутят на форуме трейдеров.

По всей видимости, участники рынка ждут свежих кадровых решений. И уже тогда будут думать, что делать дальше - покупать или продавать.

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