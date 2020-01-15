2020-01-15T19:08:15+03:00
Спорт

Биатлонистки встали: Российские спортсменки на этапе Кубка мира не смогли попасть даже в топ-30

Лучшая из наших Лариса Куклина заняла лишь 36-е место
Сергей КИРИЛЛОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 15 января, в Рупольдинге стартовал 5-й этап Кубка мира по биатлону. В женском спринте наша команда провалилась. Лучшая из наших Лариса Куклина заняла лишь 36-е место. Сразу за ней расположилась Екатерина Юрлова-Перхт.

Результаты удручают прежде всего потому, что обе эти биатлонистки стреляли точно, но проиграли победительнице в беге порядка двух минут. И это в спринте длиной 7,5 км!

Дебютантка Кубка мира Кристина Резцова, с одним кругом штрафа заняла 42-е место, но обогнали их ногами. А вот у Ирины Старых не было ни скорости, ни точности — в результате 60-е место.

Что же случилось, почему наши девушки встали?

Юрлова-Перхт попыталась все свалить на плохую смазку:

- Не знаю, чем объяснить такое отставание. Вроде наибольшее отставание было на спуске. Лыжи у норвежек и шведок работали хорошо. По сравнению с ними наши отстают,- сказал Екатерина на «Матч ТВ».

Но вот Галина Куклина не стала перекладывать проблемы с больной головы на здоровую:

— Проблемы не только с ногами, но и со всем телом. Может, не отошла от масс-старта, — говорила Куклина. — Эта тенденция еще после первого после новогоднего старта пошла. Очень тяжелое состояние в каждой гонке.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия)

Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа. 1. Тирил Экхоф (Норвегия) – 18.55,5 (0 штрафных кругов). 2. Анна Оберг (Швеция) – отставание 29,7 (0). 3. Доротея Вирер (Италия) – + 36,8 (0)… 36. Лариса Куклина – + 1.54,1 (0). 37. Екатерина Юрлова-Перхт – + 1.56,0 (0)… 42. Кристина Резцова – + 2.00,3 (1)… 60. Ирина Старых – + 2.27,2 (2)… 77. Светлана Миронова (все – Россия) – + 3.00,3 (3).

Расписание оставшихся гонок на 5-м этапе

16 января, четверг

16.30. Спринт, мужчины

17 января, пятница

16.30. Эстафета, женщины

18 января, суббота

16.15. Эстафета, мужчины

19 января, воскресенье

14.15. Гонка преследования, женщины

16.30. Гонка преследования, мужчины

Время московское, трансляции на «Матч ТВ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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