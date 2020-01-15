Сыровар Олег Сирота об отставке правительства: «Главное, чтобы новая команда не принесла фермерам хаос»

В числе ушедших в отставку членов кабинета министров — министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев и вице-премьер правительства Алексей Гордеев, курировавший аграрный сектор. Мы спросили у известного сыровара Олега Сироты: каких изменений ожидают на селе?

- Как и каждый, кто работает в деревне, надеюсь на то, чтобы при новом министре сельского хозяйства все хорошее сохранилось, а ошибки не повторялись. Хорошее — это продолжение курса на поддержку сельского хозяйства, которым занимался прежний министр Дмитрий Патрушев. Он отработал всего полтора года и ничего плохого про него сказать могут. Опасаюсь ситуации, которая у нас иногда бывает: меняется команда, которая приходит с новыми законами и инструкциями, и нас лихорадит, начинается хаос. Например, в прошлом году некоторые регионы не выдали своим сельхозпроизводителям гранты, потому что минсельхоз менял порядок распределения субсидий. Не хотелось бы, чтобы пришел человек, который начал бы кардинально перекраивать все правила игры.

На должности вице-премьера, курирующего сельское хозяйство, хотелось бы видеть кого-нибудь из нынешних сильных губернаторов, которые добились в своих регионах успехов на этом поприще, смогли поднять производство и переработку (хотя и у Гордеева были эти достижения).

От кабмина же в целом жду, чтобы они упростили жизнь малого бизнеса, чтобы все эти безумные регуляторные нормы были отменены. Прежнее правительство, по-моему, за последние пять лет лишь усложняло нам жизнь…

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