Медведева сменил Мишустин

После отставки Дмитрия Медведева прошли буквально пара часов, и Владимир Путин уже внес на рассмотрение в Государственной Думу кандидатуру нового главы кабинета министров. Им стал руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.

- Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства, - сообщила пресс-служба президента. - Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму

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