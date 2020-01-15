2020-01-15T20:05:23+03:00
Политика

Медведева сменил Мишустин

Путин предложил на пост нового премьера главного налоговика России
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments5
Михаил Мишустин в кабинете Владимира Путина принял предложение возглавить правительство России. Фото: Алексей Никольский/ТАССМихаил Мишустин в кабинете Владимира Путина принял предложение возглавить правительство России. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Изменить размер текста:

После отставки Дмитрия Медведева прошли буквально пара часов, и Владимир Путин уже внес на рассмотрение в Государственной Думу кандидатуру нового главы кабинета министров. Им стал руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.

- Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства, - сообщила пресс-служба президента. - Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму

ИНТЕРВЬЮ

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин: «Расходы граждан мы контролировать не собираемся»

30 млн трудоспособных в России не платят налоги. Но теперь этому могут положить конец (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Для реализации всего запланированного»: Путин отправил в отставку правительство

Через час после оглашения Послания Владимир Путин встретился с Дмитрием Медведевым. И как сообщил сайт Кремля, обсуждали «инициативы, озвученные главой государства в Послании, и вопросы, связанные с реализацией его положений». Но после этого началось неожиданное. (подробности)

КСТАТИ

"Судьба России и её историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет": 15 главных тезисов Послания президента

Владимир Путин предложил увеличить маткапитал и внести правки в Конституцию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Отставка правительства Медведева»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Медицинский эксперт о послании президента: Важно, чтобы зарплаты лечащих врачей не плюсовали с заработками начальства
Новшества, которые озвучил глава государства, прокомментировал председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе Алексей Старченко
Новости 24
Мутко заявил, что отставка правительства России не стала для него сюрпризом
Мутко заявил, что статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной власти
Госдума оценила идею о ежегодном увеличении бюджетных мест в вузах
Андрей Воробьев: Президент приоритеты расставил - они совпадают с тем, что ждут наши люди
«Это очень важные решения»: губернатор Самарской области прокомментировал инициативу президента о выплатах за первого ребенка
"Я был в шоке": Топ-менеджер "Нафтогаза" рассказал о переговорах с Путиным
Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании
Депутаты узнали об отставке правительства на заседании Совета Думы
Зеленский рассказал, когда доставят тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев
В Совфеде оценили предложенные президентом меры поддержки семей
Полпред президента в Думе: если все было подготовлено, формирование нового кабмина займёт немного времени
Киев намерен присоединиться к системе закупок НАТО
В Подмосковье водитель спас пилота аварийно приземлившегося вертолёта
Россияне получат возможность проверять турпутевки и туроператоров
Рубль упал на 20 копеек к доллару и евро после новости об отставке правительства РФ
Путин введет должность заместителя главы Совбеза и назначит на эту должность Медведева
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Песков: Сроки голосования по поправкам в Конституцию будут формализованы указом Путина
Зеленский сообщил о подготовке нового списка для обмена заключенными в Донбассе