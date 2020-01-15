Омбудсмен в сфере образования: Заморозить стройку детсада проще, чем ввести в строй!

Омбудсмен в сфере образования при Уполномоченном Президентом России по правам предпринимателей, член комиссии по образованию РАН Амет Володарский о проблеме знает не понаслышке. По его мнению, виновата в ней бюрократическая канитель, которой сопровождается процесс открытия детских учреждений в нашей стране:

- Это парадоксальная ситуация! Требования к детским садам и яслям сейчас настолько серьезные, что застройщику чаще всего проще заморозить строительство, чем заниматься подачей документов на лицензирование. Более того, Рособрназдор вместо того чтобы помогать готовить ясли к лицензированию, с каждым годом придумывает все новые барьеры, чтобы эти лицензии и аккредитации выдавать. Но в рамках реформирования, думаю, за этот 2020 год мы должны определить, останется ли Рособрнадзор карательным или консультативным органом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754842" frameborder="0"></iframe> Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

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