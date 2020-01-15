Омбудсмен в сфере образования: Заморозить стройку детсада проще, чем ввести в строй!
Омбудсмен в сфере образования при Уполномоченном Президентом России по правам предпринимателей, член комиссии по образованию РАН Амет Володарский о проблеме знает не понаслышке. По его мнению, виновата в ней бюрократическая канитель, которой сопровождается процесс открытия детских учреждений в нашей стране:
- Это парадоксальная ситуация! Требования к детским садам и яслям сейчас настолько серьезные, что застройщику чаще всего проще заморозить строительство, чем заниматься подачей документов на лицензирование. Более того, Рособрназдор вместо того чтобы помогать готовить ясли к лицензированию, с каждым годом придумывает все новые барьеры, чтобы эти лицензии и аккредитации выдавать. Но в рамках реформирования, думаю, за этот 2020 год мы должны определить, останется ли Рособрнадзор карательным или консультативным органом.
Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Маткапитал на первого ребенка и выплаты на детей до 7 лет: Как президент предложил изменить поддержку семей
Разбираемся в суммах, которые посулил ячейкам общества Владимир Путин (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU