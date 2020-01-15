Почему народ радуется отставке правительства и новому премьеру?

Денек выдался жарким. Сначала Путин в Послании говорит о переменах в Конституции. Потом Медведев с министрами уходит в отставку. И уже через три часа мы знаем имя нового премьера — Михаил Мишустин. О громких событиях 15 января «КП» рассказал журналист Олег Кашин:

- Давайте поздравим друга с Мишустиным. Отличный выбор! Порадуемся. Мы все сегодня дети Мишустина. Прекрасная новость. Это ясность. Представить, что, например, Путин выходит и говорит: «Депутат Виталий Милонов новый премьер». И тут же половина страны охают: «Какой ужас и кошмар!». Для многих даже неизвестно, кто такой Мишустин. Но даже у тех, кто в курсе, кто это такой — негативное отношение к нему нулевое. Никто плохого слова о Мишустине сказать не мог на протяжении этих лет. Главный мем последних месяцев: «Ведьмаку заплатите чеканной монетой!». И кто у нас чеканную монету собирает? Мишустин! Он ложится на ожидания народа очень здорово.

Журналист Олег Кашин.Фото: Youtube

Это вообще счастливый день. Ругань в адрес Конституции не проходит по категории свержения строя. И не нужно ждать, что придет товарищ майор и наорет. Потому что ту избыточную и случайную политическую систему сломал Владимир Путин. Мы, дети 93-го года ждали много лет. Эту Конституцию нам навязали под танки, бившие по Белому дому. Естественно она была направлена только на усиление президентской власти. И ни на что более. Она же на десятилетие вперед обеспечила России перекос. Теперь Россия должна вернуться в более сложное состояние, позволяющее развиваться всем институтам. И дай Бог, чтобы парламент был парламентом, а правительство — правительством. Можно просто аплодировать. Система, которой давно пора было прийти в движение, зашевелилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

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