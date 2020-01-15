Пелагея поделилась своим теплом с детьми-инвалидами

Пока интернет-сообщество бурно обсуждает предстоящий развод певицы с мужем, хоккеистом Телегиным, сама Пелагея зря время не теряет, а дарит людям свою любовь и творчество.

Например, на днях она спела для детей-инвалидов.

…Уже, кажется, все знают, что Пелагея разводится с мужем. Однако многие ошибаются, полагая, что ей «прилетел бумеранг».

Как рассказала одна ее знакомая, когда в конце февраля 2016 года Пелагея стала встречаться с Телегиным, он был свободен, не женат, предыдущие отношения были закончены. Но молва не стихала, что якобы хоккеист бросил ради Пелагеи семью. Телегин алименты платит, все давно урегулировано... И при чем тут Пелагея? Да ни при чем! Но только и слышно про «бумеранг».

Однако сама певица считает ниже своего достоинства вступать в споры, доказывать, что она не разлучница и объяснять, как все было на самом деле. Она просто продолжает делать свое дело, жить честно и приносить пользу людям.

На днях она вернулась из тура. Концерты прошли при полных залах. Люди наслаждались прекрасным пением и музыкой группы «Пелагея».

А музыка Пелагеи – как витамин радости. Своим творчеством, неповторимым обаянием, искренностью Поля заряжает людей позитивом, оптимизмом, согревает своим теплом. Ведь поет она с душой и пускает своих слушателей в сердце...

Люди чувствуют свет и искренность Пелагеи и отвечают взаимностью. Ее любят не только взрослые, но и особенно к ней тянутся дети. В Ростове на днях певица подарила 20 билетов детям-инвалидам. И потом с ними встретилась, фотографировалась, общалась, подарила им подарки, оставила свои автографы.

- Я тебя люблю! – с восторгом сказал мальчик с ДЦП Пелагее (говорить ему непросто из-за его недуга).

- Спасибо, тебе мой дорогой! Самые драгоценные мои зрители! Сейчас я тебе пишу, рисую тебе бантик на фото, вот… Всех со Старым Новым годом! А ты какую песню любишь? - живо общалась с ребятами Пелагея.

- А я люблю «Любо, братцы, любо!», - выкрикивали благодарные маленькие поклонники.

Дети-колясочники общались с Полей со слезами на глазах – настолько были растроганы вниманием звезды к их жизни, судьбе. Поля обнимала их, как самых любимых зрителей. Это живое общение с хорошим человеком, достигшим успеха благодаря своему труду и упорству, вдохнуло в ребят новые силы, веру в лучшее и в себя. Этим мальчишкам и девчонкам не просто приходится в жизни, но они борются и не дают болезни одержать верх.

А творчество Пелагеи оказывает исцеляющее действие на их души. И этот вечер с артисткой наверняка они будут помнить очень-очень долго.

Кстати, встречу детей-инвалидов с Пелагеей организовал Клуб благотворительных инициатив «13-й ангел». Организаторы выражают глубочайшую благодарность певице за внимание к детям с ограниченными возможностями.

Не каждая звезда станет уделять свое время детям. Ведь большинство медийных личностей стараются участвовать только в шоу и выигрышных с точки зрения рейтинга проектах.

А Пелагея не гонится за рейтингом и дешевой славой. Она честно делает свое дело и продолжает развиваться в профессии.

Кстати, она поздравила своих подписчиков со Старым Новым годом, поделившись на своей странице в интернете трогательным видео с дочкой – о том, как с ней играет, кормит кашкой, и как они друг друга любят… К слову, родители Таси расходятся полюбовно и сохраняют добрые отношения.