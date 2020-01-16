Во Франции ограблена вилла мэра Ухрюпинска, когда он ненадолго отлучился в Ухрюпинск

Лежа на диване, очень трудно остановиться.

* * *

Стоит только присесть, как начинаешь жалеть о том, что сразу не прилег.

* * *

В Одессе:

- Моня, какая разница между влюбленным мужчиной и женатым?

- Ай, шо тут не знать, Изя. Влюбленный мужчина не находит слов, а женатый таки не успевает их вставить.

* * *

Ревнивый муж - жене:

- А с Брюсом Уиллисом ты бы переспала за миллион долларов?

Жена:

- Переспала бы. Если бы насобирала.

* * *

- Чем больше человек получает, тем больше ему хочется еще.

- Не скажите, вот, помню, получил я однажды три года строгого режима...

* * *

Для молодого поколения, пожалуй, будет открытием, что их деды во Вторую мировую тоже карты на планшетах смотрели.

* * *

Когда родители ругали Вовочку за плохую успеваемость в школе, он им отвечал коротко: «Все претензии к заводу-изготовителю».

* * *

Звоню жене и говорю:

- Я в магазине, что брать?

- Бери кассу!

* * *

В Монголии быстрыми темпами растет сеть коньшеринга.

* * *

Коктейль «Одиночество»:

1. Выпить водки.

2. Занюхать котом.

* * *

- Какого сока?

- Любого.

- «Я» годится?

- Ну давайте «Ягодицу»... Блин, каких только названий не придумают!

* * *

Наступает год Крысы, как-то неспокойно за стабилизационный фонд.