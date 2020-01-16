Во Франции ограблена вилла мэра Ухрюпинска, когда он ненадолго отлучился в Ухрюпинск
Лежа на диване, очень трудно остановиться.
* * *
Стоит только присесть, как начинаешь жалеть о том, что сразу не прилег.
* * *
В Одессе:
- Моня, какая разница между влюбленным мужчиной и женатым?
- Ай, шо тут не знать, Изя. Влюбленный мужчина не находит слов, а женатый таки не успевает их вставить.
* * *
Ревнивый муж - жене:
- А с Брюсом Уиллисом ты бы переспала за миллион долларов?
Жена:
- Переспала бы. Если бы насобирала.
* * *
- Чем больше человек получает, тем больше ему хочется еще.
- Не скажите, вот, помню, получил я однажды три года строгого режима...
* * *
Для молодого поколения, пожалуй, будет открытием, что их деды во Вторую мировую тоже карты на планшетах смотрели.
* * *
Когда родители ругали Вовочку за плохую успеваемость в школе, он им отвечал коротко: «Все претензии к заводу-изготовителю».
* * *
Звоню жене и говорю:
- Я в магазине, что брать?
- Бери кассу!
* * *
В Монголии быстрыми темпами растет сеть коньшеринга.
* * *
Коктейль «Одиночество»:
1. Выпить водки.
2. Занюхать котом.
* * *
- Какого сока?
- Любого.
- «Я» годится?
- Ну давайте «Ягодицу»... Блин, каких только названий не придумают!
* * *
Наступает год Крысы, как-то неспокойно за стабилизационный фонд.
ИСТОЧНИК KP.RU