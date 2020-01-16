2020-01-15T23:47:10+03:00
Анекдоты

Во Франции ограблена вилла мэра Ухрюпинска, когда он ненадолго отлучился в Ухрюпинск

Поделиться:
Изменить размер текста:

Лежа на диване, очень трудно остановиться.

* * *

Стоит только присесть, как начинаешь жалеть о том, что сразу не прилег.

* * *

В Одессе:

- Моня, какая разница между влюбленным мужчиной и женатым?

- Ай, шо тут не знать, Изя. Влюбленный мужчина не находит слов, а женатый таки не успевает их вставить.

* * *

Ревнивый муж - жене:

- А с Брюсом Уиллисом ты бы переспала за миллион долларов?

Жена:

- Переспала бы. Если бы насобирала.

* * *

- Чем больше человек получает, тем больше ему хочется еще.

- Не скажите, вот, помню, получил я однажды три года строгого режима...

* * *

Для молодого поколения, пожалуй, будет открытием, что их деды во Вторую мировую тоже карты на планшетах смотрели.

* * *

Когда родители ругали Вовочку за плохую успеваемость в школе, он им отвечал коротко: «Все претензии к заводу-изготовителю».

* * *

Звоню жене и говорю:

- Я в магазине, что брать?

- Бери кассу!

* * *

В Монголии быстрыми темпами растет сеть коньшеринга.

* * *

Коктейль «Одиночество»:

1. Выпить водки.

2. Занюхать котом.

* * *

- Какого сока?

- Любого.

- «Я» годится?

- Ну давайте «Ягодицу»... Блин, каких только названий не придумают!

* * *

Наступает год Крысы, как-то неспокойно за стабилизационный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дима Билан не смог решить задачку для первоклашек
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Новости 24
В аэропорту испанской Аликанты произошел пожар
В интернет просочилась запись "совещания" Гончарука с критикой в адрес Зеленского
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий
Тина Канделаки в эфире Радио "КП": Возглавить министерство спорта должен бизнесмен, который вернет России первые позиции
В Бейруте на территории российского посольства взорвались две гранаты со слезоточивым газом
Путин и Эрдоган примут участие в Международной конференции по Ливии
В Минобороны Турции назвали срок ввода в строй С-400
Китай и США подписали соглашение о первой фазе торговой сделки
Володин: Госдума 16 января рассмотрит вопрос о кандидатуре Мишустина на пост премьера
"Цифровизация и порядочность: Симоньян рассказала , чем ей нравится кандидатура Мишустина на пост премьера
Ямпольская надеется на решение проблем школ искусств
Володин: На встрече с Мишустиным состав нового кабмина не обсуждался