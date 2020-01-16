2020-01-16T01:58:08+03:00
Звезды

Борис Ельцин-младший высказался о свадьбе 17-летней сестры и Федора Смолова

Внук первого президента России прокомментировал новость о том, что футболист сделал Маше Юмашевой предложение
Ирина СУХАНОВА
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Борис Ельцин-младший с сестрой Машей. Фото: Инстаграм.Борис Ельцин-младший с сестрой Машей. Фото: Инстаграм.
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На днях футболист Федор Смолов рассекретил свои чувства к внучке первого президента России: спортсмен опубликовал в Инстаграме фото, на котором 17-летняя Мария Юмашева обнимает его в бассейне. Вслед за этим в СМИ появились слухи, что отношения Маши и Федора длятся не первый месяц, и что футболист уже сделал наследнице Юмашевых предложение руки и сердца. Мол, влюбленные ждут, когда Марии исполнится 18 лет, и тогда сыграют пышную свадьбу на карибском острове Сен-Барт.

Однако старший брат Марии, Борис Ельцин-младший, опроверг новость о свадьбе сестры. «Это неправда», - заявил 38-летний Борис журналистам и рассказал, что семья узнала о приготовлениях к свадьбе из СМИ, сообщает StarHit.

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Не подтверждает информацию о свадьбе и окружение Смолова. PR-агент спортсмена прокомментировала событие в жизни футболиста «Локомотива».

- Я первый раз слышу об этом. Нет, не могу подтвердить. Думаю, это всего лишь предположение. Я бы знала. Такой информации у меня нет. Фотографию Федор выставил, в отпуске они были вместе. Про свадьбу я впервые слышу! — заявила представитель звезды российского спорта Пятому каналу.

Впрочем, в том, что между спортсменом и наследницей одной из самых знаменитых семей страны действительно есть романтические чувства, уже никто не сомневается. Судя по Инстаграму Федора, он не первый год проводит каникулы на Карибском острове Сен-Барт, где у Юмашевых есть вилла. Но только в эти новогодние праздники спортсмен решил рассказать о своих чувствах к Маше.

В Инстаграме Федор поделился нежным селфи, сделанным с Машей. Фото: Инстаграм.

В Инстаграме Федор поделился нежным селфи, сделанным с Машей. Фото: Инстаграм.

Хотя внучка первого президента России считается одной из самых завидных невест страны, она всю жизнь прожила за границей. Маша родилась в Лондоне, жила в Австрии, окончила элитную австрийскую школу Theresianum. Девушка в совершенстве говорит на английском и французском. Кроме того, Юмашева-младшая занималась балетом и музыкой, увлекалась теннисом, плаванием и верховой ездой.

В отличие от Маши, Инстаграм которой закрыт, и которая до сих пор вела непубличный образ жизни, Федор Смолов – частый герой светской хроники. В прошлом у спортсмена – романы с первыми красавицами страны, в том числе с моделью Мирандой Шелия и с «Мисс Россией-2015» Софией Никитчук. С еще одной королевой красоты – моделью Викторией Лопыревой спортсмен три года жил в гражданском браке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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