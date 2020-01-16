2020-01-16T14:22:59+03:00
Наука

Медики: Бетховен оглох от дешевого вина

У пациентки из Италии обнаружились аналогичные симптомы, что позволило поставить диагноз и ей и великому композитору
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Оглохнув, Бетховен продолжал пить вино и писать музыку.Оглохнув, Бетховен продолжал пить вино и писать музыку.
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Самый известный факт из биографии Людвига ван Бетховена — гениального немецкого композитора и пианиста, чье 250-летие культурная общественность отметит в декабре нынешнего 2020 года: он оглох. Почему такое произошло?

Судмедэксперты, терзаемые догадками, даже вскрыли череп Бетховена, скончавшегося в марте 1827 года, но так и не поняли, что вызвало глухоту.

В разные годы исследователи грешили на тиф и оспу, которые перенес композитор, на склероз сосудов. Думали, как увязать с глухотой диарею и желудочные колики, которые до конца жизни «не отпускали» Бетховена. Подозревали осложнения после гриппа и сотрясения мозга. Но поставить такой диагноз, которому бы соответствовали все имевшиеся симптомы, не получалось.

Озарение пришло итальянским медикам из Университета Падуи (Neurosciences Department, University of Padua) и Университета Феррары (Department of Internal Medicine, University of Ferrara). Пришло после того, как к ним попала глохнущая женщина с точно таким же набором попутных симптомов, как и у Бетховена.

Медики, ведомые Давидом Бротто (Davide Brotto) и Ренато Феллином (Renato Fellin), определили: женщина отравлена свинцом. Об этом свидетельствовали анализы крови и мочи. Металл, пагубно влиявший на организм итальянки, включая уши, попадал из старой свинцовой сковороды, у которой местами стерся защитный керамический слой.

Анализы волос Бетховена, которые проводили, как минимум, два раза — в 2005 и 2007 годах, тоже показывали повышенное содержание свинца. Но откуда он взялся?

Итальянцы предположили, что источником токсического металла было дешевое вино, которым «увлекался» композитор. В его время свинец добавляли в посредственные вина для улучшения вкуса. Свинцовым был и любимый бокал Бетховена.

Композитор сильно страдал от своих недугов и злился на врачей, которые не могли его вылечить.

Композитор сильно страдал от своих недугов и злился на врачей, которые не могли его вылечить.

Есть, правда, и другая версия, не связанная с пьянством. Якобы виноват врач, лечивший композитора.

Как бы то ни было, похоже, именно свинец довел Бетховена сначала до глухоты, а потом и до смерти на 58-ом году жизни. Но можно ли быть в этом уверенным на все сто процентов? Ученые, об исследовании которых рассказал Forbes со ссылкой на их публикацию в научном журнале Larygoscope, указывают на поразительное сходство симптомов, наблюдавшихся у Бетховена, и у женщины, которую удалось вылечить, избавив ее от зловредной свинцовой сковородки. Но полагают, что их версия все же предположительная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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