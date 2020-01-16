Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко: целевой набор студентов в медицинские вузы не привязывает молодых специалистов к одному месту работы

Выступая с посланием Федеральному собранию на 2020 год, президент Владимир Путин сообщил, что будет увеличен так называемый целевой прием в медицинские вузы. По специальности «лечебное дело» он составит 70% бюджетных мест, по специальности «педиатрия» - 75%. Что представляет собой целевой прием на самом деле, равноценен ли он распределению и какую роль может сыграть в медицинском образовании? Об этом рассказал председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко:

- Ректорский корпус считает, и мы обсуждали это на Совете ректоров медицинских и фармацевтических вузов, что целевой набор – лучшее решение по сравнению с системой распределения во времена Советского Союза.

Во-первых, региональные вузы реально получат большое количество бюджетных мест по целевому набору. А значит - и соответствующее финансирование. Это даст региональным вузам возможности активно развиваться: изменить программы обучения, улучшить качество подготовки будущих выпускников. Они обязательно должны быть хорошо подготовлены, так как сразу после 6 курса пойдут работать в первичное звено здравоохранения.

Во-вторых, абитуриенты получат возможность приоритетного поступления по целевому набору. Медицинские вузы страны сегодня готовы принять 70% студентов по целевому набору по направлению «Лечебное дело». И такая практика в вузах есть. Помимо этого, студенты получат возможность после 3 курса в дальнейшем проходить медсестринскую и врачебную практику в том регионе, где получили целевое направление.

Президент также отметил, что будет увеличено количество бюджетных мест в региональных медицинских университетах. Если студент обучается в региональном медицинском вузе по целевому набору, то ему не нужно никуда переезжать, он получит образование в своем регионе. Кроме этого, отработав определенный срок в первичном звене, у него будет возможность поступить в целевую ординатуру на приоритетных условиях. И в дальнейшем работать либо узким специалистом, либо перейти работать в лечебное учреждение, оказывающее специализированную или высокотехнологичную медицинскую помощь.

Это говорит о том, что целевой прием не привязывает человеку к одному месту. И дает возможность реализовать свой потенциал, что сегодня очень важно для молодых специалистов.