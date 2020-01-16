Это я глазастый? В Московском зоопарке впервые появился на свет детеныш мирикини

В Московском зоопарке пополнение. На свет появился еще один житель – детеныш редких боливийских обезьян мирикини. Кроха родился еще в середине декабря, но радостное событие зоологи держали в тайне. И не только из соображений безопасности новорожденного: заботливые родители тщательно скрывали прибавление и старательно прятали кроху на себе.

Семья мирикини перебралась в Московский зоопарк всего полгода назад и новый дом явно пришелся им по вкусу.

- Это первое потомство, которое удалось получить. Пока рассмотреть малыша невозможно, родители категорически против и испытывают сильный стресс при любых попытка приблизиться. Примерно новорожденный весит 200 граммов, - рассказывают в зоопарке.

Тем не менее, понаблюдать за семейкой возможно, они живут на территории экспозиции “Ночной мир”. Искать малыша стоит на спине у отца, именно там он проводит большую часть времени.

Пока родители не разрешают зоологам брать кроху на руки и старательно прячут его от сотрудников зоопарка.

Надо сказать, что родитель только за и старается двигаться очень плавно, чтобы минимально беспокоить наследника. У мимикини именно самец занимается воспитанием и уходом за потомством, а вот самки возвращаются исключительно на время кормления.

- Данный вид считается однолюбами, они образуют пару один раз и на всю жизнь. Если же с одним из членом семьи случается беда, то второй очень долго тоскует и даже отказывается от еды. Пока малыш будет жить с мамой и папой, а когда подрастет, отправится в один из ведущих зарубежных зоопарков и станет частью резервной популяции вида, занесенного в Красную книгу, - рассказывает Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

В природе мирикини встречаются в тропических лесах Перу, Бразилии и Боливии. Узнать их не сложно, внешность у них очень запоминающаяся крохотные уши, огромные глаза, маленький нос и длинный пушистый хвост. Глаза занимают большую часть морды, они позволяют хорошо видеть в темноте. Они отличные охотники и имеют прекрасный слух, пишет газета «Известия».