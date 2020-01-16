В российский футбол влились Армения, Казахстан, Белоруссия и Киргизия

Футболисты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с лета 2020 года не будут считаться легионерами в чемпионате России. Согласно приказу Минспорта РФ, игроки из Армении, Казахстана и Киргизии престанут считаться иностранцами и попадать под лимит, установленный в российском футболе. Ранее такой привилегии были удостоены футболисты из Белоруссии.

Наш ответ ужесточению лимита

Лимит на легионеров – больная тема для российского футбола. Время от времени его ужесточают, чтобы у сборной России был больший выбор кандидатов в свои ряды. Например, сейчас в Премьер-лиге действует схема «6+5»: то есть на поле из 11 игроков может быть не более шести футболистов с иностранными паспортами. С лета 2020 года лимит изменится на «8+17»: то есть из 25 игроков в заявке на сезон может быть только 8 легионеров. Так что на трансферном рынке ожидается новый виток цен на российских футболистов, и очередное увеличение их зарплат.

Куда хлынут футбольные мигранты

Несколько клубов уже отреагировали на изменения. Например, ЦСКА на днях купил белорусского форварда Шкурина, а в «Зенит» вроде как едет на просмотр полузащитник сборной Казахстана Исламхан. Но в странах ЕАЭС не так много футболистов, способных усилить российские топ-клубы. Так что приказ Минспорта России больше поможет середнякам Премьер-лиги, и клубам из ФНЛ и ПФЛ. Там лимиты еще жестче: в ФНЛ с нового сезона нельзя будет иметь в заявке больше 4-х легионеров, в ПФЛ иностранцы и вовсе под запретом. Так что именно в региональные футбольные клубы может хлынуть волна футбольных мигрантов.

Новобранец ЦСКА Илья Шкурин. Фото ПФК ЦСКА

Идея объединённого чемпионата жива?

Реформа, кстати, затронет не только футбол. Игроки из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в национальных соревнованиях по баскетболу, волейболу, регби и хоккею на траве. Но помимо прочего, такое изменение упрощает возможное создание объединенных лиг.

Время от времени вспыхивает обсуждение создания объединенного футбольного чемпионата на базе российской Премьер-лиги, куда могли бы войти несколько сильнейших клубов из Казахстана, Белоруссии и Армении. Не так давно об этой идее снова вспоминал президент ЦСКА Евгений Гинер. Он предлагал увеличить РПЛ до 18 команд с помощью привлечения клубов из соседних стран. Теперь, когда соседние футболисты приравнены в правах с российскими, одно из препятствий в реализации проекта устранено.