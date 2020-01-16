Фейк столетия? Гравитационных волн, возможно, попросту нет

Новость пронеслась по мировым СМИ: умирающая звезда Бетельгейзе испустила гравитационные волны. Та самая Бетельгейзе, которая вот-вот взорвется и затмит полную Луну. Ждать осталось чуть-чуть, гравитационные волны – это и есть эхо взрыва. Они немного опередили свет, поэтому мы до сих пор видим звезду, которой уже нет.

Только что-то странно. В ряде сообщений говорится о «взрыве возле Бетельгейзе», а другие ученые уверяют: да, это непосредственно она рванула.

Стоп, а разве гравитационная волна распространяется не со скоростью света? Отличный вопрос! Эйнштейн говорил, что да. Это ведь он всем внушил, что быстрее света нет ничего. Но позже оказалось, что гравитационная волна должна бежать хоть немного, но быстрее. Это разрушает теорию относительности? Да! Но к черту неудобные вопросы. Эйнштейн не мог ошибаться, даже если ошибался. В 2015 году попытались измерить скорость гравитации, оказалось, что она превышает скорость света максимум в 1,4 раза. Может быть превышает: потому что другие эксперименты различия скоростей не нашли. Хотя какие могут быть теоретические споры и вообще сомнения, когда конец света на дворе?! Смотрите на небо, на Бетельгейзе, как герои фильма Ларса фон Триера «Меланхолия».

И вот в эту веселую возню неожиданно врывается русский профессор математики, а по совместительству геофизик Михаил Ковалев из Университета Альберты в Канаде. Собственно, про Бетельгейзе он мне первым и рассказал. Как услышал про гравитационный импульс от нее, сразу написал в «Комсомолку», потому что молчать больше сил нет. Ковалев уверен: никаких гравитационных волн на самом деле не обнаружили, а волны с Бетельгейзе – вообще мистификация. Ковалев не первый год копает под проект LIGO (именно они «открыли» гравитационные волны и получили за это Нобелевскую премию, подробнее о нем - в Справке «КП»). Он может часами рассказывать о подтасовках и вольных интерпретациях. «В LIGO сначала со мной разговаривали любезно, но, когда я стал задавать вопросы, прекратили переписку», говорит Ковалев. Точно так же, по его словам, «отшили» группу ученых из Копенгагена, которые тоже стали задавать неудобные вопросы. Однако публикации профессора в проекте читать продолжают: так, команда отозвала сообщение об одном из гравитационных всплесков после статьи Ковалева, который указал на подгонку фактов.

Северный детектор интерферометра LIGO.Фото: ru.wikipedia.org

Но по порядку. Что такое гравитационные волны? Это «рябь» пространства-времени. Когда через вас проходит гравитационная волна, вы меняете свою массу, сами сокращаетесь-расширяетесь, а время вокруг вас то ускоряется, то замедляется. Конечно, эти эффекты выражены слабо. Волны обнаруживают, с огромной точностью измеряя расстояние между какими-либо объектами, например, двумя зеркалами. Установка LIGO громадна, стоит миллиарды, возводили ее много лет, и именно она сообщает нам, что через Землю периодически пролетают эти страшные волны.

Ковалев, как все мы, следил за открытиями, пока не заметил: почему-то почти все «гравитационные волны» прилетают к нам или в полнолуние, или в новолуние. Странно! А не фиксируют ли на самом деле детекторы LIGO что-то другое? Принялся накапливать сведения. А реляции с LIGO чем дальше, тем становились красочнее. Вот, зафиксировали волну. И уверенно говорят: это слияние нейтронных звезд! Откуда такая уверенность? Это всего лишь ничтожно малое изменение расстояний между двумя детекторами. Или нейтронные звезды как-то особо подписывают свои волны?

Странностей в данных LIGO масса, говорит Ковалев. Так, в одном сообщении они пишут, что 25 апреля прошлого года волна была, в другом – что не было. Сначала объявили о приеме волны с кодом S190405ar, потом отозвали. И самое странное: одна запись, которую опубликовала команда, со слов Ковалева, оказалась фальшивой. Команда объяснила, что сфабриковала запись «в образовательных целях», рассказывает профессор. На самом деле, уверен Ковалев, команде LIGO ни разу не удалось связать «гравитационные сигналы» с какими-то реальными явлениями в глубоком космосе. Исключение, может быть, – сигнал 17 августа 2017 года, говорит Ковалев, да и то сомнительно. Все остальное очень напоминает подгонку под желаемый результат, уверен профессор.

В реальности LIGO видит вовсе не гравитационные волны, а некие силы, которые Ковалев изучает не первый год, и сам пока не знает, что же это такое. Силы проявляются во время новолуний и полнолуний, а особенно – если Луна в это время ближе всего к Земле (в перигее). И они как-то связаны с землетрясениями и приливами. На эту идею Ковалева натолкнули события 2012 года, который запомнился каким-то колоссальным количеством землетрясений. За тот год случилось три суперземлетрясения, тогда как с 1910 года – всего девять. «Я поднял данные, и оказалось, что это был очень специальный год», - говорит Ковалев. А именно: 6 мая того года совпали и перигей, и полнолуние. То есть полная Луна была очень близко от Земли. И далее еще несколько лет полнолуние и перигей почти совпадали, небесные явления оказались в синхронизации. К 2019 году синхронизация сошла на нет, и LIGO почти перестал «видеть» гравитационные волны.

За исключением той, что пришла якобы от Бетельгейзе. Ковалев так восстанавливает цепочку событий. 14 января на Филиппинах произошел невероятной силы отлив. Люди бродили по берегу океана и собирали диковинных обитателей глубин. Все решили, что грядет цунами, но никакого цунами не было. Ковалев даже позвонил на Филиппины своим друзьям, проверил, все так. И в этот же момент LIGO фиксирует гравитационную волну, которую приписали Бетельгейзе! Команда принялась искать, куда бы «пристроить» этот всплеск, и не нашла ничего лучше, чем связать его с Бетельгейзе, вокруг которой идет шумиха, уверен Ковалев, «хотя это не подходит под их собственную теорию». Но стоп, гравитационная волна не могла вызвать отлив? Конечно, нет. Значит, перед нами в самом деле какое-то другое явление природы!

Сейчас Ковалев день и ночь работает, чтобы объяснить, с чем мы на самом деле имеем дело. Выявляется невероятная связь, казалось бы, отдаленных явлений. Например, все слышали, что северный магнитный полюс сорвался с места и движется из Канады к нам, в Сибирь. На самом деле (как мы недавно писали), северных полюсов два, канадский и сибирский, а стрелка показывает как бы на среднее между ними. Канадский ослабевает, сибирский усиливается и тоже движется… куда? Ковалев говорит: к точке Тунгусского взрыва. Совпадение? Кто знает. То, что в далеком 1908 году там взорвался именно метеорит, железобетонно никто не доказал.

Пожелаем удачи профессору в поисках этой невероятной лунно-земной силы, но что же с гравитационными волнами? И с теорией относительности? Если волны выдуманные, может, и она неправдивая?

- Я прочитал книгу Эйнштейна, когда мне было 18 лет, и влюбился в его теорию, - признается Ковалев, - Но каждая теория имеет свои пределы. Противоречий накопилось достаточно. Чтобы их разрешить, придумали темную материю и темную энергию, которые мы не можем слышать и видеть. Но сам Эйнштейн учил: если мы чего-то не можем обнаружить, то этого не существует. Я думаю, мы подошли к пределам применимости теории относительности. Это не значит, что она неверна, конечно.

Пересмотр Эйнштейна начнется с того, с чего начиналась теория относительности – с вакуума. Эйнштейн «выгнал» оттуда эфир, сверхматерию, и «сделал» его пустым.

- Мы уже знаем, что вакуум не пуст, но что там есть, мы не знаем, - говорит Ковалев, - Скорее всего, рано или поздно нам придется столкнуться с этим не-пустым вакуумом. Может ли этот не-пустой вакуум считаться эфиром в новом понимании? Кто-то скажет да, кто-то скажет, нет, а я воздержусь от ответа.

А с LIGO история совсем печальная, вздыхает профессор. На детектор потрачены миллиарды долларов, которые лучше бы истратили на реальные задачи. Получены Нобелевские премии. Отступать некуда.

- Тысячи людей получают огромные зарплаты за изучение гравитационных волн, ещё тысячи пасутся возле них. Это продолжалось десятилетиями, и без открытия гравитационных волн многомиллиардные инвестиции остановились бы. Сторонники «волн» отказываются отвечать на вопросы, их заявления полны противоречий. Ну разве это наука?

Прав Ковалев или нет, узнаем очень скоро. Если Бетельгейзе продолжит сиять, пусть более тускло, значит, русскому профессору в одиночку удалось посрамить щедро профинансированный международный научный коллектив.

- Мне кажется, ученые принялись преувеличивать свои возможности и свою значимость, чтобы получать больше денег, - вздыхает Ковалев, - я видел это по всему миру.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Мы позвонили астроному Виталию Ромейко, который каждый год водит экспедиции к месту падения Тунгусского метеорита. Знает ли он о теориях, что это был не метеорит? Знает, но не согласен.

- Я уверен, что это был метеорит. Не хочу раскрывать карты, потому что в этом году мы пойдем в новую экспедицию и все проверим, но мы нашли четкие доказательства. Огромное поле кратеров в «тылу» взрыва, там, где обычно и падают метеориты. Правда, это не кратеры, а карстовые воронки. Но мы уверены, что именно падающие метеориты спровоцировали образование этих воронок. Все другие интерпретации Тунгусского феномена я считаю попытками присоседиться к модной теме. Полюс к точке взрыва движется, да. Но как быстро? Очень медленно. То-то.

СПРАВКА КП

LIGO – обсерватория (на самом деле две) для обнаружения гравитационных волн. Создана на деньги Национального научного фонда США. В состав обсерватории уже входит около сорока институтов, и это число быстро растет. Стоимость проекта превысила миллиард долларов. Луч лазера перемещается между зеркалами. Луч особым образом расщепляется и создается интерференция – полосатая картина на экране. Если расстояние между зеркалами хоть на микрон меняется, полосы «плывут», фиксируют приход гравитационной волны, которая «исказила» Землю вместе с детектором. Наблюдения начались еще в 2002 году, систему улучшали, и только в 14 сентября 2015 года уловили первую волну. С тех пор их улавливают постоянно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда, которая может погубить человечество, "упала в обморок"

Бюро астрономических телеграмм разослало телеграмму о Бетельгейзе

Бюро астрономических телеграмм – самый авторитетный источник новостей по астрономии в мире – на моей памяти еще не позволяло себе художественных выражений. Но на днях обсерватории всего мира получили телеграмму с заголовком «Бетельгейзе упала в обморок». Астрономы в шоке, и звезда, главная в созвездии Ориона – тоже, похоже, в шоке. Чтобы в этом убедиться, вам не нужен телескоп, нужна всего лишь ясная ночь. (подробнее)

«Комсомолка» рекомендует

Любителям тайн и загадок наверняка понравится книга Евгения Сазонова «Тунгусский метеорит». Автор расскажет читателям о таинственном космическом пришельце и выдвинет новую гипотезу, которая была проверена во время двух последних экспедиций, организованных «Комсомольской правдой» и Русским географическим обществом в эпицентр событий к 110-летию взрыва Тунгусского космического тела.

Новинку можно приобрести на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП» по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.

Любителям тайн и загадок наверняка понравится книга Евгения Сазонова «Тунгусский метеорит»

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.