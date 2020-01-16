Новый американский посол Джон Салливан прибыл в Москву
В четверг новый посол США в РФ Джон Салливан прибыл в Москву. Бывший первый заместитель госсекретаря США сменил Джона Хантсмана, завершившего службу в России 3 октября.
- Посол Салливан надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес. Посол Салливан будет руководить посольством США в Москве и консульствами США в Екатеринбурге и Владивостоке, чтобы способствовать достижению целей внешней политики США, защите американских граждан и расширению торговых и деловых связей между Соединенными Штатами и Россией, - сообщала ранее пресс-атташе посольства США Ребекка Росс.
Она также поделилась в Твиттере тем, что новый посол любит хоккей. И не только как болельщик.
- Я слышала, что он даже собирается играть в хоккей в России, когда будет позволять время, - отметила дипломат и поставила хештег #hockeydiplomacy («хоккейная дипломатия»).
Как известно, любит играть в хоккей и Владимир Путин - президент России нередко выходит на лед с игроками сборных СССР и России в матчах звезд Ночной хоккейной лиги. Например, на Красной площади.
Напомним, что Джон Хантсман активно занимался в том числе музыкальной дипломатией, устраивая для московской публики разнообразные концерты, а на Крещение даже окунулся в прорубь - чтобы лучше понять русскую душу.
КОММЕНТАРИЙ АМЕРИКАНИСТА
Юрий РОГУЛЕВ, директор Фонда изучения США им.Рузвельта в МГУ:
«Хоккей может помочь, но не во всем»
- Хоккей - это хорошо, он может помочь, но не во всем, проблем много. Джон Салливан - человек профессиональный, с большим опытом государственной службы, понимающий необходимость установить хорошие рабочие контакты с российскими государственными органами. Посмотрим, как он себя проявит. На недавней встрече с Майком Помпео Сергей Лавров заявил о готовности работать с новым послом и выразил надежду на то, что США в свою очередь будут открыты для работы и с нашим послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым.
ИСТОЧНИК KP.RU