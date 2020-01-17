«От жадных мужиков даже пахнет по-другому!»
Что делать, если муж попался хороший, но прижимистый? Таким вопросом задался наш колумнист и пришел к выводу, что перевоспитать жмота можно, но не всякого. Тут любовь важна. Читателям на сайте kp.ru тоже есть, что сказать.
Мария:
Был у меня когда-то такой же кавалер: за автобус жалко было платить, предлагал пройтись пешком. В ноябре, под дождем. На Новый год подарил мамины сломанные сережки, сказал: не беда, в ремонт сносим. Хватило меня на 2 месяца общения. Прошло 12 лет, ему 43, он до сих пор холостой...
Светлана:
Мне кажется, я смогу простить многие недостатки мужчин, кроме двух: если он жадный и тупой. Потому что это не переделаешь, поэтому в историю автора по перевоспитанию мужа я не верю. Если он вырос жмотом, таким он всю жизнь и будет. Переделать себя - это как руку отрезать. Слишком сложно!
Маша:
Но, судя по рассказу автора, у ее мужа уже была квартира, машина и дача. И, скорее всего, он сам на них «наэкономил», поэтому тут как посмотреть. Для кого жмот, а для кого рачительный хозяин.
Мила:
Мне кажется, что от жадных мужиков даже пахнет как-то по-другому и это сразу чувствуется. А с какой горестью они обычно смотрят на принесенный счет? Поэтому я не понимаю, как можно было не видеть перед замужеством, что он жмот. Это же считывается на раз-два. Короче, раньше надо было думать, чтобы теперь не охать.
Лиза:
Я вообще не очень люблю женщин с позицией жертвы: «я не знала», «я не виновата», «я смирилась и ела один хлеб», «я ходила в магазин, как в музей». Он же не паспорт у тебя отобрал, не дома запер, не нравится такое отношение - собрала чемодан, и ариведерчи, любимый!
Миша:
Много лет назад мне тоже после свадьбы было заявлено, что я должен отдавать зарплату жене. Я отказался. Потом была попытка наезда через мою мать, разумеется, безуспешная. Прошло уже 15 лет, я по-прежнему контролирую свою зарплату сам. Жене выдаю деньги, сколько она попросит.
В жизни Лизы и Саши все было хорошо, пока она не решила обратиться к коучу по отношениям, чтобы сделать их семью еще крепче. И в итоге чуть ее не разрушила. Не трогайте то, что и так хорошо работает, - делает вывод автор. Читатели на сайте kp.ru присоединились к обсуждению.
Марина:
Я сама раньше очень любила тренинги, пока до меня не дошло, что все коучи дают какие-то общие советы, тогда как каждая семья - это микрокосмос со своими привычками и законами. И почему какой-то левый дядя знает, как вам с мужем лучше жить?
Карина:
У меня подруга такая была. Всю жизнь жила нормально, потом начала женскую энергетику прокачивать, юбки длинные носить, перестала пить вино и ругаться матом. Скучная стала, как медный таз. В итоге муж сбежал от нее к коллеге. Не помогли ни коучи, ни юбки.
Саша:
Уверен, что к тренерам люди идут в двух случаях: когда не фиг делать и когда у вас есть деньги. В остальных - просто много работают, им некогда трудиться еще и над отношениями.
Виолетта - Саше:
Вот зря вы так про коучей, я ходила на курс, где меня научили, например, важности семейных ритуалов. Что кофе в постель - это не столько хочется, сколько про любовь к жене, поехать в выходные в дом отдыха - про важность побыть вдвоем, дарить за день до дня рождения букет - про особую значимость самой даты. И наша жизнь с мужем очень круто изменилась. Отношения стали теплыми и такими родными.
Линда:
Когда нечем заняться, всякая дурь в голову лезет. Но женщину понять можно: сбежит этот Саша, и останется она без профессии, без средств к существованию, с половиной квартиры, заставленной никому не нужными поделками из камней. Вот и пошла искать коучей-спасителей.
Наш автор Ирина Фалькао рассказала новогоднюю историю о том, как иногда разрыв с любимым под Новый год может стать началом другой, большой любви. И, конечно, главным героем истории стал Дед Мороз.
Марина:
Новый год - волшебный праздник для тех, кто своими руками творит чудеса. Наш с мужем первый Новый год начался со студенческого вечера (тогда не было слов «корпоратив» или «пАти»). Мы впервые танцевали с ним, участвовали в розыгрышах, выиграли одну на двоих мини-елочку - она наша семейная реликвия до сих пор. Поэтому примета «с кем встретишь, с тем и проведешь» - для многих правильная. И был первый поцелуй... Предложение он сделал на студенческой практике. Летом, с цветком ромашки - белой, как снежинка! И 40 лет вместе, двое детей, одна судьба на двоих! Новый год - время чудес!
Света:
Меня тоже муж - Дед Мороз - сам нашел. Шел поздравлять детей в соседнюю квартиру, ошибся дверью, я открыла, а он на обратном пути опять позвонил и попросил телефон. Я была уверена, что все Деды Морозы - сильно поддающие актеры, дала номер неохотно. А он просто бедным студентом оказался. Полгода дружили, потом начали встречаться. А потом и свадьбу сыграли.
Константин:
Ох уж эта женская вера в чудеса на Новый год. Что, мол, если ты одинока и несчастна, то обязательно кто-то да спасет. Это все «Ирония судьбы» всем нервную систему погнула своей сказкой. Вот и сидят теперь тысячи женщин по всей стране и ждут Деда Мороза. А надо верить в себя!
Кира - Константину:
Циником быть куда проще, чем романтиком. Но вот что я скажу: я работаю психологом 16 лет, и реже всего, по моим наблюдениям, распадаются пары, которые познакомились внезапно, те, кто считает, что как будто судьба их свела. Они верят в неслучайность их союза и больше прилагают усилий, стараясь его сохранить.
ИСТОЧНИК KP.RU