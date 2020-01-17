«От жадных мужиков даже пахнет по-другому!»

Что делать, если муж попался хороший, но прижимистый? Таким вопросом задался наш колумнист и пришел к выводу, что перевоспитать жмота можно, но не всякого. Тут любовь важна. Читателям на сайте kp.ru тоже есть, что сказать.

Мария:

Был у меня когда-то такой же кавалер: за автобус жалко было платить, предлагал пройтись пешком. В ноябре, под дождем. На Новый год подарил мамины сломанные сережки, сказал: не беда, в ремонт сносим. Хватило меня на 2 месяца общения. Прошло 12 лет, ему 43, он до сих пор холостой...

Светлана:

Мне кажется, я смогу простить многие недостатки мужчин, кроме двух: если он жадный и тупой. Потому что это не переделаешь, поэтому в историю автора по перевоспитанию мужа я не верю. Если он вырос жмотом, таким он всю жизнь и будет. Переделать себя - это как руку отрезать. Слишком сложно!

Маша:

Но, судя по рассказу автора, у ее мужа уже была квартира, машина и дача. И, скорее всего, он сам на них «наэкономил», поэтому тут как посмотреть. Для кого жмот, а для кого рачительный хозяин.

Мила:

Мне кажется, что от жадных мужиков даже пахнет как-то по-другому и это сразу чувствуется. А с какой горестью они обычно смотрят на принесенный счет? Поэтому я не понимаю, как можно было не видеть перед замужеством, что он жмот. Это же считывается на раз-два. Короче, раньше надо было думать, чтобы теперь не охать.

Лиза:

Я вообще не очень люблю женщин с позицией жертвы: «я не знала», «я не виновата», «я смирилась и ела один хлеб», «я ходила в магазин, как в музей». Он же не паспорт у тебя отобрал, не дома запер, не нравится такое отношение - собрала чемодан, и ариведерчи, любимый!

Миша:

Много лет назад мне тоже после свадьбы было заявлено, что я должен отдавать зарплату жене. Я отказался. Потом была попытка наезда через мою мать, разумеется, безуспешная. Прошло уже 15 лет, я по-прежнему контролирую свою зарплату сам. Жене выдаю деньги, сколько она попросит.

В жизни Лизы и Саши все было хорошо, пока она не решила обратиться к коучу по отношениям, чтобы сделать их семью еще крепче. И в итоге чуть ее не разрушила. Не трогайте то, что и так хорошо работает, - делает вывод автор. Читатели на сайте kp.ru присоединились к обсуждению.

Марина:

Я сама раньше очень любила тренинги, пока до меня не дошло, что все коучи дают какие-то общие советы, тогда как каждая семья - это микрокосмос со своими привычками и законами. И почему какой-то левый дядя знает, как вам с мужем лучше жить?

Карина:

У меня подруга такая была. Всю жизнь жила нормально, потом начала женскую энергетику прокачивать, юбки длинные носить, перестала пить вино и ругаться матом. Скучная стала, как медный таз. В итоге муж сбежал от нее к коллеге. Не помогли ни коучи, ни юбки.

Саша:

Уверен, что к тренерам люди идут в двух случаях: когда не фиг делать и когда у вас есть деньги. В остальных - просто много работают, им некогда трудиться еще и над отношениями.

Виолетта - Саше:

Вот зря вы так про коучей, я ходила на курс, где меня научили, например, важности семейных ритуалов. Что кофе в постель - это не столько хочется, сколько про любовь к жене, поехать в выходные в дом отдыха - про важность побыть вдвоем, дарить за день до дня рождения букет - про особую значимость самой даты. И наша жизнь с мужем очень круто изменилась. Отношения стали теплыми и такими родными.

Линда:

Когда нечем заняться, всякая дурь в голову лезет. Но женщину понять можно: сбежит этот Саша, и останется она без профессии, без средств к существованию, с половиной квартиры, заставленной никому не нужными поделками из камней. Вот и пошла искать коучей-спасителей.

Наш автор Ирина Фалькао рассказала новогоднюю историю о том, как иногда разрыв с любимым под Новый год может стать началом другой, большой любви. И, конечно, главным героем истории стал Дед Мороз.

Марина:

Новый год - волшебный праздник для тех, кто своими руками творит чудеса. Наш с мужем первый Новый год начался со студенческого вечера (тогда не было слов «корпоратив» или «пАти»). Мы впервые танцевали с ним, участвовали в розыгрышах, выиграли одну на двоих мини-елочку - она наша семейная реликвия до сих пор. Поэтому примета «с кем встретишь, с тем и проведешь» - для многих правильная. И был первый поцелуй... Предложение он сделал на студенческой практике. Летом, с цветком ромашки - белой, как снежинка! И 40 лет вместе, двое детей, одна судьба на двоих! Новый год - время чудес!

Света:

Меня тоже муж - Дед Мороз - сам нашел. Шел поздравлять детей в соседнюю квартиру, ошибся дверью, я открыла, а он на обратном пути опять позвонил и попросил телефон. Я была уверена, что все Деды Морозы - сильно поддающие актеры, дала номер неохотно. А он просто бедным студентом оказался. Полгода дружили, потом начали встречаться. А потом и свадьбу сыграли.

Константин:

Ох уж эта женская вера в чудеса на Новый год. Что, мол, если ты одинока и несчастна, то обязательно кто-то да спасет. Это все «Ирония судьбы» всем нервную систему погнула своей сказкой. Вот и сидят теперь тысячи женщин по всей стране и ждут Деда Мороза. А надо верить в себя!

Кира - Константину:

Циником быть куда проще, чем романтиком. Но вот что я скажу: я работаю психологом 16 лет, и реже всего, по моим наблюдениям, распадаются пары, которые познакомились внезапно, те, кто считает, что как будто судьба их свела. Они верят в неслучайность их союза и больше прилагают усилий, стараясь его сохранить.