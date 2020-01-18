Анна Герман - об отставке украинского премьера: Не думаю, что Зеленский поменяет Гончарука на Авакова

- Анна, здравствуйте. Пришла новость о том, что премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. (На момент публикации этого интервью президент Зеленский отставку не принял. - А.Г.) И у нас премьер в отставку подал…

- Как-то так получается, что, когда в Москве гром гремит, в Украине – ураган…

- А-а, вы связываете две эти отставки?

- Это традиционно. Оно как-то всегда было так.

- Короче, примета международная.

- Да, да. Знаете, это свидетельствует о том, что связь какая-то на ментальном уровне между нашими народами не прервалась.

ОТ РЕДАКЦИИ

Впрочем, объясним подробнее, что же стряслось в Киеве? Как сообщают информагентства, президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше - при условии, что будут решены некоторые моменты, которые сегодня актуальны для украинцев. А ранее в сети была опубликована аудиозапись, на которой якобы украинский премьер выступает с критикой президента. Голос, приписываемый Гончаруку, заявляет, что у главы государства «очень примитивное понимание экономических процессов». После этого Гончарук и подал заявление об отставке, «чтобы предотвратить любые сомнения в уважении и доверии к главе государства».

...- Анна, а если серьезно оценивать эту ситуацию?

- Если серьезно, мне понравилось, как наш украинский премьер себя повел в этом скандале. Не стал держаться за свое место. Это по-мужски.

И, мне кажется, было бы правильно, если бы Зеленский эту отставку не принял. Это тоже было бы по-мужски. Инцидент стал бы первым в (истории) украинской власти, когда функционер не держится зубами и ногтями за кресло, легко расстаётся с должностью, если случается скандал. Это может стать хорошим примером.

И, честно говоря, многим людям это нравится.

А то, что у нас правительство слабое, то, что уровень жизни людей ухудшается, то, что неизвестно, что творится с гривной, то она падает, то она поднимается, невозможно ничего спрогнозировать – все это очевидно.

И, если бы это было причиной отставки правительства, я бы сказала - да, люди понимают, что они (высокопоставленные чиновники.- А.Г.) не справились и честно уходят с поста. Ну, а то, что это произошло в контексте скандала какого-то смешного, немножко разочаровывает. Но что ж делать?.. Как говорится, «маемо те що маемо»...

- Анна, можно я переведу? «Имеем то, что имеем».

- Да. Конечно, я не перестаю надеяться, что все-таки придут к власти опытные профессиональные люди. У нас все повторяют имя Юрия Бойко (сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". - А.Г.) - при каждой возможности, потому что он человек опытный, пользуется огромным доверием. Тот же Виктор Медведчук (глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». - А.Г.) поддержан определенной частью электората, и он может быть полезен.

- А властные структуры у вас, как в Москве, реформировать не собираются?

- У нас тоже витают идеи о реформах во власти, о необходимости усиления влияния парламента. Но пока только на уровне кулуарных разговоров в кругу политологов, экспертов.

Но, я думаю, что за этими дискуссиями уже стоит, возможно, какой-то план. Возможно, Украине тоже надо очень серьезно подойти к реформе руководства страны.

- А кто, по-вашему, будет новым премьером, если Гончарука отпустят?

- Мне кажется, что на сей раз отставки не будет. Может быть, она случится немножко позже.

Все говорят о том, что в феврале будет смена премьера. В качестве наиболее реального претендента называют Арсена Авакова, но я не думаю, что Зеленский примет такое решение.

Я повторяю, что очень много людей надеются, что рано или поздно руководить кабинетом придет Юрий Бойко. Как человек, который имеет нужную квалификацию, нужный опыт, нужные связи и доверие людей.

Это был бы идеальный вариант для Украины, но мечтать никто никому не запрещал, да?