Бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC 246

18 января 2020 года после более чем годичного перерыва в октагон возвращается один из самых ярких бойцов UFC. 31-летний ирландец Конор Макгрегор последний раз дрался в октябре 2018 года и проиграл Хабибу Нурмагомедову. Затем - дисквалификация за драку и вот теперь в Неваде он сразится с Дональдом "Ковбоем" Серроне. Дэйна Уайт уже сказал - что в случае победы Конор сможет рассчитывать на матч-реванш с Хабибом Нурмагомедовым. "КП" рассказывает о главных моментах боя Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020.

Когда пройдет бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020

Бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне состоится вечером 18 января 2020 года. Начало основного карта боев - в 21:00 по московскому времени.

Время начала боя Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020

Бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне начнется примерно после 07-00 по московскому времени 19 января 2020 в Неваде.

Счет боев Конора Макгрегора и Дональда Серроне в UFC

Конор Макгрегор провел 25 боев, выиграл 21 из них, 18 - нокаутами, 1 - сдачей, 2 - решением судей, 4 раза проиграл. Дональд Серроне провел 50 боев, 36 раз из них выиграл. 10 - нокаутом, 17 - сдачей, 9 - решением арбитров. У него в пассиве 13 поражений, 6 - нокаутом, 1 - сдачей, 6 - решением судей. 1 боев признан несостоявшимся.

Прогноз на бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020

Конор Макгрегор одержит победу над "Ковбоем".

Место боя Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020

Бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020 пройдет в рамках большого турнира UFC 246 на арене T-Mobile Arena в Неваде.

Прямая онлайн-трансляция боя Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020

Проследить за ходом боя Конор Макгрегор - Дональд Серроне можно будет в прямом эфире канала РЕН-ТВ, начиная с 07:00 по московскому времени 19 января 2020 года.