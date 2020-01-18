2020-01-18T11:55:03+03:00
Спорт

Бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC 246

UFC. Бой в легком весе UFC, Конор Макгрегор - Дональд Серроне 18 января 2020. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 19 января 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Конор Макгрегор и Дональд Серроне перед боем.Конор Макгрегор и Дональд Серроне перед боем.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

18 января 2020 года после более чем годичного перерыва в октагон возвращается один из самых ярких бойцов UFC. 31-летний ирландец Конор Макгрегор последний раз дрался в октябре 2018 года и проиграл Хабибу Нурмагомедову. Затем - дисквалификация за драку и вот теперь в Неваде он сразится с Дональдом "Ковбоем" Серроне. Дэйна Уайт уже сказал - что в случае победы Конор сможет рассчитывать на матч-реванш с Хабибом Нурмагомедовым. "КП" рассказывает о главных моментах боя Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020.

Когда пройдет бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020

Бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне состоится вечером 18 января 2020 года. Начало основного карта боев - в 21:00 по московскому времени.

Время начала боя Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020

Бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне начнется примерно после 07-00 по московскому времени 19 января 2020 в Неваде.

Счет боев Конора Макгрегора и Дональда Серроне в UFC

Конор Макгрегор провел 25 боев, выиграл 21 из них, 18 - нокаутами, 1 - сдачей, 2 - решением судей, 4 раза проиграл. Дональд Серроне провел 50 боев, 36 раз из них выиграл. 10 - нокаутом, 17 - сдачей, 9 - решением арбитров. У него в пассиве 13 поражений, 6 - нокаутом, 1 - сдачей, 6 - решением судей. 1 боев признан несостоявшимся.

Прогноз на бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020

Конор Макгрегор одержит победу над "Ковбоем".

Место боя Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020

Бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020 пройдет в рамках большого турнира UFC 246 на арене T-Mobile Arena в Неваде.

Прямая онлайн-трансляция боя Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020

Проследить за ходом боя Конор Макгрегор - Дональд Серроне можно будет в прямом эфире канала РЕН-ТВ, начиная с 07:00 по московскому времени 19 января 2020 года.

Бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне 19 января 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Горячкина выиграла у Венцзюнь восьмую партию на первенстве мира по шахматам во Владивостоке
На первенстве мира по шахматам 2020 среди женщин 21-летня российская претендентка Александра Горячкина впервые вышла вперед против двукратной чемпионки из Китая Цзюй Венцзюнь, общий счет счет 4,5 - 3,5
Новости 24
Таксисты рассказали, жители каких районов Москвы гуляют допоздна по пятницам
Пассажирский лайнер экстренно сел в Ханты-Мансийске
"Нужно относиться к этому спокойно": Медведев прокомментировал отставку правительства РФ
Принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут использовать свои титулы
В Минобороны РФ сообщили об атаке десятков боевиков на сирийскую армию
Мединский ответил на заявление Польши о пострадавших от СССР культурных ценностях
В Германии подтвердили участие Сараджа и Хафтара в берлинской конференции по Ливии
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
"Лучше не возвращаться": Путин оценил возможность бессрочного пребывания президента у власти
"Моральные уроды": Путин раскритиковал противников поддержки семей с детьми
Путин пообещал "заткнуть рот" тем, кто переписывает историю
Польша обвинила Россию в уничтожении картин XVI века
"Это какое-то издевательство!": Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
На Украине оценили позитивный эффект от газового контракта с Россией
Тегеран передаст Украине "черные ящики" со сбитого украинского Boeing
Путин заявил, что всем ветеранам войны к годовщине Победы выплатят 75 тысяч рублей
В московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу