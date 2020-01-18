2020-01-18T14:02:22+03:00
Звезды

"Глаза светятся и выдают секрет": располневшая Алсу показала округлившийся живот

Поклонники обсуждают изменения в фигуре 36-летней певицы
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Не исключено, что Алсу станет мамой в четвертый раз.Не исключено, что Алсу станет мамой в четвертый раз.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Певица Алсу 13 лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Супруги воспитывают троих детей и живут в Подмосковье в шикарной усадьбе. Не исключено, что совсем скоро у пары родится четвертый ребенок. На такие мысли поклонников навели фотографии артистки.

Певицу Алсу заподозрили в очередной беременности. Поводом стали снимки звезды из салона красоты. "Очнулась после новогодней спячки. Спасибо косметологу Елене за классный уход лица, красивый мейк и прическу", - подписала кадры многодетная мама.

Увидев фотографии, поклонники стали бурно обсуждать изменения в фигуре Алсу. Пользователи соцсетей отметили, что их любимица заметно поправилась. А, присмотревшись, они и вовсе заметили небольшой животик. Округлившиеся формы звезды навели обывателей на мысли о четвертой беременности артистки.

alsou_aalsou_a
Очнулась после зимней спячки...
88609 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Некоторые подписчики знаменитости прямо поинтересовались, можно ли ее поздравить с предстоящим прибавлением в семье, однако артистка оставила комментарии без ответа.

"По-моему, вы беременна", "По лицу видно, что беременна", "Лицо круглое стало", "Прибавилось лишних семь-восемь килограммов", "Красивая! Глаза светятся и выдают секрет", "Как поправилась!", - обсуждают поклонники.

Напомним, Алсу и Ян Абрамов воспитывают троих детей. Старшая дочь супругов Сафина занимается музыкой и играет на фортепиано, но не проявляет желания строить карьеру певицы в отличие от сестры. Микелла, напротив, мечтает о большой сцене. Она уже записала несколько песен и приняла участие в шоу "Голос.Дети". Младшего ребенка Алсу никогда не показывала. В августе 2016 года она родила сына Рафаэля.

Алсу не раз признавалась, что все свои силы отдает семье и воспитанию детей. Абрамов супругу во всем поддерживает. В недавнем интервью певица призналась, что старается хвалить своих детей только за дело. А неоспоримым авторитетом в семье считает своего мужа. При этом, по словам исполнительницы, она не может сказать, что супруг проявляет повышенную строгость по отношению к детям. Просто для дочерей и сына отец - непоколебимый авторитет. "Слова «я сейчас папе скажу» действуют магически", - делилась звезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кандидат в президенты США Майк Блуберг опозорился в метро
Синоптики предупреждают о резком похолодании в Центральной части России
В Индии решили не завершать проект скоростной системы Hyperloop
В Москве у безработного украли 100 тысяч долларов из ячейки банка
Глава МВФ предсказала миру «Великую депрессию»
Умер автор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика» Юрий Димитрин
В Японии прервали вылет пассажирского самолета из-за трещины в лобовом стекле
Гончарук впервые высказался после того, как президент сохранил его премьер-министром Украины
В аэропорту Таиланда усилили контроль из-за вспышки коронавируса в Китае
Грузия и Украина пожаловались на Россию в Международную морскую организацию
В Кремле изучают проект амнистии к 75-летию Победы
В России государство тратит на курильщиков на 28 процентов больше денег, чем на некурящих
Ученые назвали причину гибели динозавров
В ПФР рассказали, как изменится пенсия за два года
В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за публикацию мемуаров