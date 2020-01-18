"Глаза светятся и выдают секрет": располневшая Алсу показала округлившийся живот

Певица Алсу 13 лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Супруги воспитывают троих детей и живут в Подмосковье в шикарной усадьбе. Не исключено, что совсем скоро у пары родится четвертый ребенок. На такие мысли поклонников навели фотографии артистки.

Певицу Алсу заподозрили в очередной беременности. Поводом стали снимки звезды из салона красоты. "Очнулась после новогодней спячки. Спасибо косметологу Елене за классный уход лица, красивый мейк и прическу", - подписала кадры многодетная мама.

Увидев фотографии, поклонники стали бурно обсуждать изменения в фигуре Алсу. Пользователи соцсетей отметили, что их любимица заметно поправилась. А, присмотревшись, они и вовсе заметили небольшой животик. Округлившиеся формы звезды навели обывателей на мысли о четвертой беременности артистки.

alsou_a Очнулась после зимней спячки...

Некоторые подписчики знаменитости прямо поинтересовались, можно ли ее поздравить с предстоящим прибавлением в семье, однако артистка оставила комментарии без ответа.

"По-моему, вы беременна", "По лицу видно, что беременна", "Лицо круглое стало", "Прибавилось лишних семь-восемь килограммов", "Красивая! Глаза светятся и выдают секрет", "Как поправилась!", - обсуждают поклонники.

Напомним, Алсу и Ян Абрамов воспитывают троих детей. Старшая дочь супругов Сафина занимается музыкой и играет на фортепиано, но не проявляет желания строить карьеру певицы в отличие от сестры. Микелла, напротив, мечтает о большой сцене. Она уже записала несколько песен и приняла участие в шоу "Голос.Дети". Младшего ребенка Алсу никогда не показывала. В августе 2016 года она родила сына Рафаэля.

Алсу не раз признавалась, что все свои силы отдает семье и воспитанию детей. Абрамов супругу во всем поддерживает. В недавнем интервью певица призналась, что старается хвалить своих детей только за дело. А неоспоримым авторитетом в семье считает своего мужа. При этом, по словам исполнительницы, она не может сказать, что супруг проявляет повышенную строгость по отношению к детям. Просто для дочерей и сына отец - непоколебимый авторитет. "Слова «я сейчас папе скажу» действуют магически", - делилась звезда.