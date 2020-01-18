Ангелина Вовк: «В Крещенский сочельник наведу порядок, а потом окроплю дом освящённой водой»

Многие наши артисты на Крещение окунутся в прорубь. Семья Антона и Виктории Макарских отмечают праздник на Святой Земле и окунаться будут на реке Иордан. Но большинство звезд планируют сделать это в Подмосковье: семья Костюшкиных, Ксения Алферова, Любовь Толкалина и другие.

Ангелина Вовк сегодня с утра наводила порядок: «Сегодня в Крещенский сочельник в доме надо навести чистоту и потом, освящённой водой окропить весь дом! Это защита от злобных людей и бесов! Берегите себя и близких!»

Ангелина Михайловна – морж с 20-летним стажем, поэтому не советует окунаться без подготовки. Телеведущая моржевать советует только пройдя все этапы закаливания: начинала Вовк с обливаний по утрам в душе, потом ходила в бассейны с ледяной купелью, плавала в водоемах до поздней осени и лишь после такой подготовки решилась окунаться в ледяную прорубь.

Ангелина Вовк считает, что именно Крещенские купания помогли ей укрепить иммунитет: «В ночь на Крещение вся вода в источниках становится целебной и приобретает особую силу. Ею лечат раны, окропляют каждый уголок квартиры. Когда-то я сильно страдала простудными заболеваниями, а потом забыла об их существовании!»

Именно Ангелина Вовк в свое время вдохновила Олега Газманова окунуться на Крещение: он увидел ее в купальнике 19 января ночью в Серебряном Бору, очень удивился и на следующий год решился сам. Вовк говорит, что Газманов трижды окунулся в купели, предварительно вспомнив: «Ангелина же смогла!»

В этом году Олег Газманов окунется на Мальдивах, так как проводит там отпуск.