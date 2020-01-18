Александр Дрозденко: «Гудок Прорыва» - возможность напомнить о событии, которое 77 лет назад спасло наш город

18 января - день особенный для Санкт-Петербурга и Ленобласти, 77 лет назад войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились на территории современного Кировского района, после чего был освобожден Шлиссельбург и прорвана блокада Ленинграда. Эта успешная военная операция войск Красной Армии положила начало дальнейшей череде побед на территории страны. А значит и этот день жители северной столицы помнят и чтут особо.

Почтить память воинов, сражавшихся в Ленинградской битве приехал 18 января президент России Владимир Путин. Глава государства посетил мемориал «Невский пятачок» в Кировском районе. Владимир Путин возложил цветы к «Рубежному камню» – памятнику, установленному в память о более чем 60 тысячах героях, отдавших свои жизни за спасение города на Неве.

И сегодня же, водители, проезжающие по Ладожскому мосту, по призыву волонтеров Победы дали символический гудок в том месте, где 77 лет назад была прорвана блокада Ленинграда.

К этой патриотической акции, проходящей в Кировском районе, присоединился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Волонтеры Победы выстроились на мосту с флагами.Гудок в месте прорыва звучал в течение 10 минут.

«C ежегодной акцией «На рубеже бессмертия» мы впервые вместе с волонтерами провели молодежную акцию «Гудок прорыва». Это возможность напомнить каждому, кто сидит в тёплой машине, и может быть, даже не думает о сегодняшнем дне как о дне прорыва блокады Ленинграда, о том, что было такое событие 77 лет назад. Неимоверными усилиями далась операция «Искра» — прорыв блокады Ленинграда", - сказал Александр Дрозденко, обращаясь к собравшимся.

Губернатор Ленобласти также отметил в своей речи, что сегодня трудно представить, что такая сила воли была у людей, которые не доедали и не досыпали и находились под постоянным обстрелом.

"Общаясь с ветеранами и узнавая подробности той страшной операции, мы должны помнить и передавать правду о войне от поколения поколению», — подчеркнул глава Ленобласти.

Чуть позже у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» прошла акция «На рубеже бессмертия» с участием ветеранов Великой отечественной войны, волонтеров, школьников и жителей Ленинградской области.Участники торжественно-траурного митинга почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы.

«Я хочу попросить вас, уважаемые ветераны, уважаемые блокадники, как можно дольше оставайтесь с нами. И не стесняясь рассказывайте правду о блокаде и о войне», — обратился к собравшимся Александр Дрозденко.

Для гостей праздника был организован концерт творческих коллективов и угощение полевой кухни. Глава региона пообщался с ветеранами в неформальной обстановке.