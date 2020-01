«Это про то, как быть хорошей женой»: Наталья Водянова объяснила, зачем укусила за попу незнакомца, лежа на полу

Топ-модель раскрыла историю своих самых знаменитых фотосессий и предложение миллионера Антуана Арно

Неувядающая золушка из Нижнего Новгорода, королева подиумов и мать пятерых детей Наталья Водянова в собственном блоге поведала, как романтично возлюбленный сделал ей предложение стать женой. А еще объяснила, как создавались самые известные снимки с ее участием.

Модель ведет видеоблог в Youtube — разумеется, на английском языке, ведь он рассчитан на изысканную премиум-аудиторию — где выложила новую девятиминутную запись. Там она показала архивные фото и подробно рассказала историю создания своих самых знаменитых фотосессий (если вы не из Монако и плохо воспринимаете английский язык на слух, можно включить субтитры) телеведущему и журналисту Дереку Бласбергу. По совместительству лучшему другу Дарьи Жуковой, бывшей жены Романа Абрамовича.

The Story Behind Some of My Favorite Shoots with Derek Blasberg..