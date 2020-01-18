«Это про то, как быть хорошей женой»: Наталья Водянова объяснила, зачем укусила за попу незнакомца, лежа на полу

Топ-модель раскрыла историю своих самых знаменитых фотосессий и предложение миллионера Антуана Арно

Неувядающая золушка из Нижнего Новгорода, королева подиумов и мать пятерых детей Наталья Водянова в собственном блоге поведала, как романтично возлюбленный сделал ей предложение стать женой. А еще объяснила, как создавались самые известные снимки с ее участием.

Модель ведет видеоблог в Youtube — разумеется, на английском языке, ведь он рассчитан на изысканную премиум-аудиторию — где выложила новую девятиминутную запись. Там она показала архивные фото и подробно рассказала историю создания своих самых знаменитых фотосессий (если вы не из Монако и плохо воспринимаете английский язык на слух, можно включить субтитры) телеведущему и журналисту Дереку Бласбергу. По совместительству лучшему другу Дарьи Жуковой, бывшей жены Романа Абрамовича.

The Story Behind Some of My Favorite Shoots with Derek Blasberg..

Как объяснила Водянова, концепцию фото в образе Алисы в стране чудес придумала для обложки журнала Vogue креативный директор этого издания, бывшая модель Грейс Коддингтон.

На снимках Водянова предстает в образе персонажа Льюиса Кэролла вместе с легендой мира моды: Карлом Лагерфельдом

2003 год. Фотограф — Энни Лейбовиц. На снимках Водянова в красочных костюмах и в сказочном по красоте лесу предстает в образе персонажа Льюиса Кэролла вместе с легендами мира моды: Карлом Лагерфельдом, Джоном Гальяно, Кристианом Лакруа, Томом Фордом, Жаном-Полем Готье и другими.

Концепцию фото в образе Алисы в стране чудес придумала креативный директор Vogue

- Было ощущение, что мы творим историю, - объяснила Наталья. - Хотя я была еще очень молодой девушкой. Все казалось немного сюрреалистическим. В присутствии таких известных людей и Энни Лейбовиц я чувствовала себя комфортно. Было забавно наблюдать, как она приказывает всем делать то, что она хочет. Помню, как пришел Том Форд в безупречном костюме, белых перчатках и шляпе, а Энни говорит: «Том, нам, наверно, не понадобится шляпа. Боюсь, тебе придется стоять на голове.

Шляпа Тому Форду не понадобилась

Оказывается, для Натальи построили маленький домик с крошечной мебелью (по мотивам сказки про Алису) — модели надо было находиться внутри около полутора часов, пока длилась фотосессия. Конечно, все тело дико болело. Водянова намекает на то, что это состояние передано и на фото — возможно, такова была задумка Лейбовиц.

Вторая обложка для Vogue была сделана еще одной бывшей моделью, немкой Эллен фон Унверт. Замысел был в том, чтобы поместить Водянову в антураж романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Для этого летний старинный городок Хэмптонс (Нью-Йорк) превратили в зимний Петербург, истратив порядка 200 тысяч долларов (12,3 миллиона рублей). Что характерно, главреду американского Vogue Анне Винтур съемка не понравилась — мол, лед слишком искусственно смотрелся — и снимки спихнули в итальянский Vogue за 1 тысячу долларов (61 тысяча рублей).

Замысел был в том, чтобы поместить Водянову в антураж романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго»

- Было очень много снега! - вспоминает Наталья. - У нас было множество теплых пальто и шалей. Съемки длились три дня, это было невероятно по масштабу. Команда состояла из 150 человек. А потом все отменилось, потому что Анне Винтур это все показалось слишком костюмированным, современным и постановочным.

Гуру модной фотографии Патрик Демаршелье снимал Наталью, беременную дочкой Невой — тоже для Vogue. «Это было очень мило, мне сделали красивейший нюд (незаметный макияж)».

Патрик Демаршелье снимал Наталью, беременную дочкой Невой

Прокомментировала Водянова и одну из самых откровенных фотосессий — для джинсов Calvin Klein авторства шведа Микаэля Янссона, когда модель на одном из снимков прикладывается губами к пятой точке ползущего впереди коллеги мужского пола.

Прокомментировала Водянова и одну из самых откровенных фотосессий

- Это о том, как быть хорошей женой, - смеется Наталья. - Но я больше этим не занимаюсь! Этот парень даже не был моделью, он был ассистентом, который оказался в нужное время в нужном месте. Его зовут Джеми Дорнан (британский актер и музыкант).

- Ты всегда на фотосессии начинаешь кусать за попу людей? - уточнил Бласберг.

- Примерно через пять минут после начала съемки, - отшутилась модель.