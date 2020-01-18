Пощечина Руперту Мердоку: Из легендарной заставки 20th Century Fox удалят слово «Fox»
Помните легендарную заставку киностудии 20th Century Fox? Логотип на пьедестале, окруженный софитами. Фирменная торжественная музыка.
Так вот, уходит эпоха. Теперь логотип станет на один этаж ниже. Сносят подвал — слово Fox, подпирающее конструкцию, исчезнет.
Такое решение приняла компания Disney, выкупившая медиахолдинг Fox, принадлежавший Руперту Мердоку, в марте 2019 года. Сумма сделки составила 71,3 миллиарда долларов.
Медиамагнат Руперт МердокФото: GLOBAL LOOK PRESS
И теперь на правах хозяина Disney редактирует название старейшей киностудии. Обновленное название — 20th Century Studios — уже готово для использования в кино. И впервые появится в титрах фильма «Зов предков» с Харрисоном Фордом в главной роли. Мировая премьера картины состоится 19 февраля, в России — на день позже.
Точные причины такого шага официально не называются. Но популярный журнал Variety, первым сообщивший о переименовании, ссылается на источник в компании Disney, который утверждает: «Думаю, название Fox прямо связано с Мердоком, а это токсично».
Впервые обновленное название киностудии появится в титрах фильма «Зов предков» с Харрисоном Фордом
Не исключено, что решение и правда вполне себе политическое. Как пишут американские СМИ, таким образом владельцы одной из известных голливудских кинокомпаний намерены избавиться от ассоциаций с Рупертом Мердоком и его телеканалом Fox News, который в США считается рупором республиканцев. Вот так! Большинство представителей голливудской тусовки симпатизируют демократам, поэтому...радикально избавляются от упоминаний медиаимперии скандального Мердока. Это и есть истинные либеральные ценности.
Студия была создана в 1935 году, и на ней были сняты некоторые из самых кассовых фильмов в истории, в том числе «Аватар», «Титаник» и несколько эпизодов «Звездных войн».
В конце 1980-х принадлежащая Мердоку News Corporation приобрела 20th Century Fox, а в 1996 году был создан телеканал Fox News. Со временем он вышел на первое место в США по количеству зрителей. Позже News Corporation была разделена на две части, а в 2019-м кинокомпанию 20th Century Fox купил Disney, за Рупертом Мердоком остались его медиа-активы, в том числе Fox News.
Fox Searchlight Pictures — основанная в 1994 году дочерняя кинокомпания, которая финансировала независимые проекты. Она выпустила в том числе фильмы «Черный лебедь», «Джуно», «Поезд на Дарджилинг» и «Фаворитку». Из названия этой студии так же удалят слово Fox. Новое название будет звучать как Searchlight Pictures.
ИСТОЧНИК KP.RU