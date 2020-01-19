«Снова на костылях» : Билана выписали из больницы

В прошлом году у Димы Билана была серьёзная операция на ноге, после которой он месяц провёл в больнице.

- Cобирался вечером в гости, вышел из гаража, наступил на гору льда и подвернул ногу. Раздался дикий хруст. Я до последнего надеялся, что это не перелом, хотя нога опухала все больше и больше. Неделю ходил с двойным переломом. Потом операция и месяц в больнице, - рассказывал в беседе с «КП» Дима Билан.

После новогодних праздников артист снова оказался на больничной койке. И снова операция. На сей раз из ноги 38-летнего Билана вынули титановую пластину, которая ранее помогла правильно восстановить повреждённую в прошлом году ногу.

Артист разместил, как он, прихрамывая, на костылях покидает больничные стены. По словам Димы Билана, на больничном он долго сидеть не будет. В феврале Билан планирует вернуться к гастролям и работе в студии.