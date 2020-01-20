Газпромбанк сообщил о быстром росте розничного бизнеса

По итогам 2019 года портфель потребительских кредитов Газпромбанка вырос на 63% до 183 млрд рублей, а ипотечный портфель увеличился на 10%, превысив 380 млрд рублей, говорится в сообщении ГПБ. В целом розничный кредитный портфель банка по итогам 2019 года вырос примерно на четверть и составил 566 млрд рублей.

Также Газпромбанк сообщил, что в 2019 году выдал потребкредитов на 150 млрд рублей, что на 76% больше, чем в 2018 году. Кроме того, согласно сообщению пресс-службы банка, объемы выдачи потребкредитов по сравнению с 2018 годом увеличились в четыре раза — до 770 млн рублей в день, а объем привлечения розничных депозитов вырос на 18%.

«Последние два года Газпромбанк делал особый акцент на активном развитии современной розницы и уже добился в этом направлении отличных результатов как за счет реализации целого ряда важных технологических проектов, так и благодаря запуску уникальных продуктов и услуг», — отмечает первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович.

В частности, в 2019 году у Газпромбанка появилась «Умная карта» с возможностью подстроиться под каждого клиента. Как сообщалось в релизе банка, начисление до 15 % кэшбэка производится автоматически в одной из девяти категорий, в которой у клиента были самые большие траты в течение месяца. Кроме того, в октябре 2019 года в линейке депозитов Газпромбанка появился вклад «Чемпионский», особенность которого в том, что проценты за весь срок выплачиваются единовременно на следующий рабочий день после его оформления. Банк также запустил курьерскую доставку дебетовых и кредитных карт в 14 российских городах, а целый ряд продуктов и услуг стали доступны дистанционно: например, выдача потребительских кредитов без посещения отделения и погашение кредитов через мобильное приложение, следует из сообщения ГПБ.

«В 2020 году банк намерен динамично наращивать объемы розничного бизнеса, продолжить его технологическую трансформацию», пообещал зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. По его словам, развитие современного и технологичного розничного бизнеса является одним из стратегических приоритетов для Газпромбанка, а результаты за 2019 год являются «превосходными» на фоне высокой конкуренции на рынке розничных банковских услуг.

Ранее сообщалось, что Банк России ожидает прибыль банковского сектора по итогам 2019 года на уровне около 1,9 триллиона рублей. Тем не менее в целом розничное кредитование в России замедлило рост – до 15,9% за 10 месяцев по сравнению с 18,7% за аналогичный период 2018 года.