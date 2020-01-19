Хорошилов поднялся на пьедестал в Венгене

В воскресенье в швейцарском Венгене завершился этап Кубка мира, на котором прекрасно выступил Александр Хорошилов. Российский горнолыжник после первой попытки был 9-м, но совершил прорыв на второй и переместился на третье место, опередив на 0,02 секунды норвежца Себастьяна Фосса-Солевага и на 0,07 – швейцарца Даниэля Юле. Победителем стал француз Клеман Ноэль. Вторым пришел норвежец Хенрик Кристофферсен, который теперь лидирует не только в слаломе, но и в общем зачете Кубка мира.

Этот результат 35-летнего российского горнолыжника примечателен тем, что Александр уже три года не поднимался на пьедестал Кубка мира. Последний раз он был в призах в 2017 году, когда также был третьим в Кицбюэле. Тогда он уступил великому австрийцу Марселю Хиршеру, который перед этим сезоном завершил карьеру, и Дэйву Райдингу.

Соревнуясь только в слаломе, два последние года у Хорошилова были не слишком удачными, он растерял рейтинг и вылетел даже из 30—ки сильнейших. Но в этом сезоне все стало налаживаться. На предыдущих этапах Хоршилов дважды был близок после первой попытки, но заваливал вторую. И вот, наконец, ему удались сразу два заезда, которые и привели на пьедестал. Теперь у Александра будет улучшена стартовая позиция и ему станет проще бороться за призы.

Кстати, впереди две его любимые трассы — тот самый Кицбюэль и Шладминг, где Хорошилов пять лет назад одержал свою первую и единственную победу в Кубке мира. А всего Саша поднимался на пьедестал 10 раз, что является рекордом для наших горнолыжников. В начале 80-х 9 раз в призы попадал Александр Жиров, который, правда, выиграл 4 этапа Кубка мира — три в гигантском слаломе и один в слаломе.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. 12-й этап. Венген, Швейцария

Мужчины. Слалом. 1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.46,43. 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.46,83. 3. Александр Хорошилов (Россия) – 1.47,26.