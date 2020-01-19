«Матч Звезд-2020»: Снеговик отбивался от космонавта, а Митя Хрусталев болел с семьей

Первые матчи звезд в России принимались, как что-то инородное. Здоровые дядьки выезжали на площадку и со скукой отбывали номер. Зрители пытались радоваться, но получалось редко. К счастью, с появлением КХЛ организаторы матча относятся к этому мероприятию со все большей ответственностью. Новые конкурсы, новые форматы матча. Развлечения на трибунах и все более интересные площадки. «Матч Звезд» уже точно шоу. Состоявшееся и признанное. И к тому же звездный уикэнд-2020 впервые прошел на бывшем стадионе «Динамо», ныне красиво называющийся «ВТБ-арена».

Впрочем, главное, КХЛ удалось за последние годы убедить самых хоккеистов, что звездная неделя (а различные мероприятия проходят всю неделю) это весело и смешно. Отличный повод расслабиться, покуражиться, повыпендриваться. Можно безнаказанно запарывать моменты, пытаясь перебросить вратаря, можно ехать к воротам спиной, можно лежа. Что угодно можно.

Таша Строга. Фото: Андрей Махотин

На этот раз конкурсы и сам матч развели на два дня. И зрителям, судя по минимальному количеству пустых мест, это понравилось. Шоу перестало быть бесконечным, и это здорово. По новой формуле, уже отработанной в предыдущие годы, за главный приз боролись команды четырех дивизионов, то есть в один деть прошли четыре матча по 20 минут каждый – два полуфинала, матч за третье место и финал. Команды, конечно, играли без силовых приемов, набросали друг другу массу шайб, но все равно явно не готовы были уступать. Это, конечно, еще не борьба, но уже какая-то интрига. Возможно, стоило бы перед игрой учредить какой-то призовой фонд, чтобы победители могли, например, направить эти деньги на благотворительность. Не исключаю, что такой ход придал бы игрокам мотивации.

Милана Тюльпанова. Фото: Андрей Махотин

Зрителям, впрочем, и так понравилось. Во время матча впервые в этом году был вручен приз «Бесценному игроку» - его получил Кирилл Капризов. А на трибунах мелькало множество знакомых лиц. С супругой Марией и с мамой пришел поболеть Митя (Дмитрий) Хрусталев из программы «Вечерний Ургант». А еще - звезда «Союза спасения» Иван Янковский, экс-ведущая программы «Снимите это немедленно» Таша Строгая, Милана Тюльпанова, известная в том числе и тем, что была замужем за Александром Кержаковым…

В коридорах легко можно было столкнуться с легендарными советскими чемпионами Зинэтулой Билялетдиновым или Борисом Михайловым. Или не разойтись в дверях с маскотом (талисманом) любой из команд КХЛ. Маскоты, кстати, по традиции устроили свой матч-драку в одном из перерывов… Космонавты, снеговики, кони, гладиаторы, олени и звери неопознанные издалека налетали друг на друга и падали к всеобщей радости.

Иван Янковский. Фото: Андрей Махотин

«Матч Звезд», возможно, еще не главное событие хоккейного года, но уже совершенно точно событие. Да, сам хоккей все равно интереснее. Но зато тут смешнее.