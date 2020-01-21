Как отразятся австралийские пожары на экологии России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал журналистам о том, как бушующая на Южном Континенте стихия может повлиять на экологию России и всего мира.

Так, по мнению ученого, пожары на территории Австралии могут повлиять экологию на планеты в целом и привести к температурным изменениям.

– Я считаю, что нужно сделать анализ, какой именно эффект окажут эти пожары в Австралии. Сейчас огромное количество пожаров на Аляске. Думаю, что продукты горения до нас не дойдут, но они действительно повлияют на экологию. Думаю, что они могут привести к температурным изменениям, – сказал Р.Вильфанд.

Также Роман Вильфанд отметил, что текущая зима в Москве может стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдений, несмотря на вероятное похолодание в феврале.