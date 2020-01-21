2020-01-21T18:00:05+03:00
Общество

Как отразятся австралийские пожары на экологии России

Экологи оценили потенциальную опасность от дыма пожаров в Австралии
Анна ГЛАДКИХ
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Пожары на территории Австралии могут повлиять экологию на планеты в целом и привести к температурным изменениямПожары на территории Австралии могут повлиять экологию на планеты в целом и привести к температурным изменениямФото: REUTERS
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал журналистам о том, как бушующая на Южном Континенте стихия может повлиять на экологию России и всего мира.

Так, по мнению ученого, пожары на территории Австралии могут повлиять экологию на планеты в целом и привести к температурным изменениям.

– Я считаю, что нужно сделать анализ, какой именно эффект окажут эти пожары в Австралии. Сейчас огромное количество пожаров на Аляске. Думаю, что продукты горения до нас не дойдут, но они действительно повлияют на экологию. Думаю, что они могут привести к температурным изменениям, – сказал Р.Вильфанд.

Также Роман Вильфанд отметил, что текущая зима в Москве может стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдений, несмотря на вероятное похолодание в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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