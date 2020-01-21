Неожиданно! Массовые посадки лесов приводят к обмелению рек

Следует более тщательно подходить к планированию высадки новых лесов, поскольку для этой цели подходит далеко не любая местность, а если высаживать леса по принципу «лишь бы побольше», то можно и вовсе навредить экосистеме.

Санкционированные и нелегальные вырубки лесов, темпы которой за последнее десятилетие выросли на 62%, остаются одной из главных экологических и климатических проблем. Большая часть таких вырубок происходит в тропиках, но нарастающими темпами лесозаготовки ведутся и в России и других странах северного полушария.

Потеря леса ведет не только к исчезновению деревьев, которые поглощают большие количества углекислого газа, но и к масштабным перестройкам экосистем и другим изменениям, которые влияют на локальный и глобальный климат. Так, деревья мешают испарению воды из почвы, охлаждают грунт и служат источником аэрозолей, которые охлаждают атмосферу Земли и отражают часть света и тепла в космос.

Однако восстановление лесного покрова, как один из самых способов борьбы с последствиями вырубки и ростом температур на Земле, далеко не всегда полезно для человека и местных экосистем.

- Восстановление лесов - один из главных способов борьбы с глобальным потеплением, однако нам нужно очень тщательно подходить к выбору мест для их высадки. В некоторых уголках планеты изменения в характере доступности воды сделают лесопосадки не столь выгодными, как это кажется изначально, - говорится в статье климатологов в Global Change Biology.

Исследование показало, что засаживание больших территорий может привести к тому, что в соседних с ними реках станет меньше воды уже через несколько десятилетий после начала восстановления леса.

Основанием для таких выводов явилось изучение состояния бывших сельскохозяйственных угодий, природных равнин и степей по всему миру, где 2-3 десятка лет назад были высажены леса. Оказалось, что в этих районах резко изменился водный баланс, в частности, обмелели реки. Так, за первые 5 лет после высадки деревьев в большинстве регионов соседствующие реки потеряли примерно четверть (около 25%) своих вод. Со временем ситуация только ухудшается, и через 25 лет количество воды падает относительно изначальной отметки на 40%. В некоторых случаях, отметили исследователи, реки вовсе пересохли.

Особенно явно эта проблема проявляется на территориях лугов и равнин, которые не затронуты сельским хозяйством и находятся в хорошем состоянии до начала высадки лесов. Также последствия восстановления леса значительно отличаются в разных регионах мира. Если Европе они в основном несут положительный эффект, то в Австралии и Южной Африке усугубляют засуху и нарушают местную экосистему.

Получается «палка», или точнее «лес о двух концах». С одной стороны, в местах высадки лесов восстанавливается экология – становится чище воздух, снижается уровень углекислого газа. С другой стороны, прилегающие к новым лесам реки начинают мелеть.

По мнению исследователей, следует тщательно подходить к планированию высадки новых лесов, так как для этого подходит далеко не любая местность. Ученые надеются, что их исследование поможет экологам и властям проводить всестороннюю оценку последствий и подбирать подходящие территории для лесопосадок.