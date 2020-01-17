2020-01-17T10:49:35+03:00
Происшествия

Украинцы обустроили под Серпуховом крупнейшую нарколабораторию

Преступную группу по продаже мефедрона прослушивали, выслеживали и задерживали при помощи беспилотников
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. За производство и продажу наркотиков в особо крупном размере им грозит пожизненное заключениеВ отношении задержанных возбуждено уголовное дело. За производство и продажу наркотиков в особо крупном размере им грозит пожизненное заключениеФото: оперативная съемка
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Сотрудники ФСБ России прижали хвост крупнейшему интернет-магазину на торговой площадке "Hydra": среди задержанных граждане России и Украины. Члены международной преступной группы держали на территории городского округа Серпухов Московской области небольшой заводик по производству синтетического наркотика - мефедрона.

Готовую продукцию изготовители никогда не предавали наркокурьерам лично. Они закапывали ее в лесу, и сообщали о месте тайника в сети интернет, а деньги требовали перечислить за границу. В целом противоправная деятельность координировалась исключительно через Интернет.

- Сотрудниками ФСБ России получена информация о том, что с использованием сети Интернет на территории России организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения, в интересах одного из интернет-магазинов на торговой площадке «Hydra». Предпринятыми мерами установлены активные участники ОПГ и местонахождение лаборатории, определено ролевое участие каждого в незаконных операциях, подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержано 5 активных участников ОПГ - 3 граждан России и 2 гражданина Украины, у которых обнаружено и изъято не менее 66 килограммов синтетического наркотического средства мефедрон, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры.

Оперативники, характеризуя особенности преступной группы отметили, что членами преступной группы применялись повышенные меры собственной безопасности, выражавшиеся в неразглашении мест проживания, использовании законспирированных средств связи.

Для того, чтобы выследить передвижения производителей наркотиков, прослушать их разговоры и задержать сотрудники ФСБ России использовали беспилотники.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. За производство и продажу наркотиков в особо крупном размере им грозит пожизненное заключение.

Украинцы обустроили под Серпуховом крупнейшую нарколабораторию.Преступную группу по продаже мефедрона прослушивали, выслеживали и задерживали при помощи беспилотников

ИСТОЧНИК KP.RU

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