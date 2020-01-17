2020-01-17T11:55:51+03:00
Спорт

Соперник ударил Овечкина клюшкой по лицу и это его разозлило - хоккеист ответил на агрессию

Три шайбы россиянина помогли "Вашингтону" победить "Нью-Джерси" 5:2 [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Овечкин забросил три шайбы в игре с "Нью-Джерси Девилз".Александр Овечкин забросил три шайбы в игре с "Нью-Джерси Девилз".Фото: REUTERS
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Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин отметился тремя точными бросками в поединке регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Девилз". Итог домашнего для "Вашингтона" поединка - победа со счетом 5:2.

Овечкин отметился тремя точными бросками, отличившись на 15,19 и 55-й минутах игры. Остальные две шайбы "Кэпиталз" на счету Хагелина (20) и Враны (46). У проигравших отличились Симмондс (21) и Коулман (43).

Вратарь "Вашингтона" сделал 32 сэйва в этой игре, форвард Евгений Кузнецов отыграл 17 минут и завершил поединок с "+1" в своем активе. Защитник Дмитрий Орлов провел 18 минут на льду и тоже получил "+1" в свой актив. У форварда "Нью-Джерс" Никиты Гусева - "-1" и 15 минут на площадке.

Один из главных моментов поединка - это удар в лицо Овечкину. После матча Александр прокомментировал эпизод:

- Я получил клюшкой в лицо, но свистка не последовало. Я не думаю, что это было сделано намеренно, но арбитры это не заметили. После этого я немного обезумел и сам наказал соперника, нашёл, что ответить. С самим Вудом не разговаривал.

"Вашингтон" набрал 69 очков после 48 встреч и лидирует в Восточной конференции. "Нью-Джерси" с 41 очком - на 14 месте. Следующая игра у "Кэпиталз - 18 января против "Айлендерс" в гостях. поединок начнется в 21:00 по московскому времени.

Вашингтон Кэпитал - Нью-Джерси Девилз 5:2. Видеообзор матча 17 января 2020 года.Три шайбы Овечкина помогли "Вашингтону" выиграть матч регулярного первенства

ИСТОЧНИК KP.RU

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