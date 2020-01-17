КХЛ сбросила звездный десант на «Динамо»

КХЛ в этот уикенд устраивает очередную ярмарку талантов. Самый яркие игроки Континентальной хоккейной лиги в рамках Матча звезд будут бегать, прыгать, переодеваться в суперменов, петь и возможно даже плясать. А потом еще и в хоккей сыграют.

Каждый год лига перерывает свой чемпионат на один звездный уикенд чтобы представить своих лучших хоккеистов с неожиданной стороны. Показать, насколько они круты, азартны и что с чувством юмора у них тоже все ок. Так что если вы о хоккее знаете только то, с какого конца надо держать клюшку, вам в субботу и воскресение будет интересно на ВТБ-арене.

Именно, что и в субботу и в воскресение – Матч звезд в последние годы растянут на два дня. В первый проходит Мастер-шоу КХЛ. И, пожалуй, это самая зрелищная часть уикенда. Игроки соревнуются в скорости катания, в точности и силе бросков, вратари – в непробиваемости, а все вместе устраивают главное шоу – конкурс буллитов. Забросить шайбу - тут не главное. Тут главное войти в историю как можно более оригинально пытаясь это сделать. Невозможно забыть, как Линус Умарк исполнял буллит горящей клюшкой. Или как Найджел Доус вышел на площадку в королевской мантии, которую за ним держали его сыновья.

Перебить впечатление от такого может только танец фигуриста Ильи Ковальчука. Или композиция, исполненная Мэтью Майоне под гитару. Или какой еще сюрприз – без неожиданностей не обходится ни один звездный уикенд. А когда вам не хватит субботнего шоу, вы придете в воскресенье на сам Матч звзед. Уже четвертый год подряд он проходит в виде мини турнира – дивизионы Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышова разыгрывают титул победителя.

Звездный уикенд

Где: ВТБ-арена, метро Динамо

Когда: мастер-шоу – суббота, 18 января (18:00), Матч звезд – воскресенье 19 января (16:00).

Стоимость билетов: от 400 рублей

Кого можно увидеть: Капризов, Шипачев, Зарипов, Дитц и почти все отсальные звзеды КХЛ.