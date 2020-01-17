ТОП-5 самых нелепых штрафов от московских камер

Число камер, которые следят за порядком на московских дорогах, уже давно перевалило отметку в три тысячи штук. Кажется, они на каждом шагу, а точнее, километре. В ГИБДД, уверяют, мол приборы помогают снизить аварийность, так что в этом году их количество пополнится как минимум тремя сотнями новых. Да и список нарушений, которые они фиксируют, год от года только растет. Ноу-хау 2019-го - слежка за выездом на вафельную разметку. А ведь начиналось все только с контроля скорости. До чего техника дошла! Но и на умные приборы бывает проруха. Мы собрали топ-5 самых нелепых штрафов, которые получали московские автомобилисты.

ЗА ТЕНЬ - ОТВЕТИШЬ!

Жителю Москвы пришел штраф за то, что сплошную линию дорожной разметки пересекла тень от его автомобиля. Судя по фотографиям с дорожных камер, прикрепленным к постановлению, «нарушение» ПДД произошло днем на съезде с МКАД на улицу Липецкую На фото видно, как автомобиль едет по крайней правой полосе в полуметре от сплошной линии разметки, которую пересекает только тень от машины. В ГИБДД штраф отменили, объяснив его сбоем в работе комплекса фотовидеофиксации.

СВЕРХЗВУКОВЫЕ "ЖИГУЛИ"

Пенсионер из подмосковных Химок, получив этот штраф, глазам своим не поверил. По данным прибора, его "Жигули", которые уже четверть века не разгонялись быстрее 90 километров в час, неслись по городу на сверхскорости - 249 километров в час (!). Фото этого нарушения тогда взорвало соцсети и оказалось, что прибор прибавлял скорость и другим автомобилям. Жители даже митинг организовали, на котором потребовали не только аннулировать штрафы, но и демонтировать камеру. В итоге своего добились. И до правды докопались. Оказалось что сбой произошел из-за обстрелов, камеры. Стрелка, кстати, так и не нашли.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРОКАТИЛСЯ С ВЕТЕРКОМ НА ЭВАКУАТОРЕ

Даже если ваша машина едет не по дороге, а на на платформе эвакуатора, "большой брат" все видит. Этот нелепый штраф на днях получила москвичка . К постановлению о превышении скорости прикреплено фото, на котором ее внедорожник «Mitsubishi» на скорости 84 километра час. Не сам, а на эвакуаторе. Нарушение зафиксировал прибор, установленный на Дмитровском шоссе , где разрешена скорость в 60 километров в час. В ГИБДД назвали постановление ошибкой и пояснили, что камера случайно распознала госномер эвакуируемого авто. А вот свой штраф водитель грузовика получил вполне заслуженно.

СТОЯТЬ В ПРОБКЕ - ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Этот абсурдный штраф москвич получил от паркона, то есть машины, которая патрулируется город и фотографирует нарушителей правил остановки. Все бы ничего, но внедорожник москвича вовсе не был припаркован. Машина двигалась, а точнее стояла в пробке на дублере Каширского шоссе и в объектив попала случайно. Понять ошибку можно просто взглянув на фото, на котором авто находится на проезжей части в потоке других машин. Но жаловаться москвич не стал. Решил, что на это уйдет слишком много времени и заплатил.

НИ СЕКУНДЫ ПОКОЯ

Приборы установленные недалеко от Белорусского вокзала на площади Тверской Заставы показали свою " сверхточность". Сразу нескольким москвичам пришли штрафы за стоянку в неположенном месте ровно 1 секунду. Именно такая разница во времени зафиксирована на двух фото, прикрепленных к постановлению. Штрафы потом отменили, опять сославшись на сбой в программном обеспечении.

СПРАВКА "КП"

Как обжаловать штраф?

Шаг 1

Для начала нужно определиться с тем, кто оформил постановление. В обиходе все штрафные квитанции называют «штрафами ГИБДД», но на самом деле выписать их может и другой орган. Скажем, в Москве наказанием нарушителей правил парковки занимаются Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) и Администратор Московского Парковочного Пространства (АМПП). Поэтому посмотрите на постановлении, кто именно его вынес.

Шаг 2

Теперь вы должны подать саму жалобу. Учтите, что сделать это нужно в течение 10 суток с момента получения постановления. Способ подачи жалобы зависит от органа, выписавшего штраф. Например, штраф ГИБДД можно оспорить на официальном сайте Госавтоинспекции ( гибдд.рф) или лично отделении полиции. А, скажем, штраф за неправильную парковку, выписанный МАДИ, в Москве можно обжаловать на портале «Автокод», или по почте (г. Москва, Каланчевская улица, д. 49) или лично по тому же адресу. В любом случае вам нужно предоставить ходатайство о прекращении дела, подписанное собственноручно, копию постановления с двух сторон, а также материалы, подтверждающие вашу правоту – например, фото- и видеоматериалы, чеки, скриншоты, копии квитанции об оплате резидентного разрешения или другие документы . Чем больше будет последних, тем лучше. После подачи жалобы вам должны дать официальный ответ об её удовлетворении или отказе.

Шаг 3

Часто органы власти не спешат аннулировать штрафные постановления, даже когда те оформлены с явными нарушениями. Поэтому следующий шаг в процедуре обжалования – обратиться в суд, а именно – в районный суд того участка, где был зафиксирован ваш автомобиль. Документы для обращения остаются теми же плюс к ним прилагается текст жалобы (его образцы можно найти в интернете). Подать жалобу можно либо лично, либо отправив заказным письмом с описью вложения.