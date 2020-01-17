«Треники по 4000 рублей не зашли»: модный бизнес рэпера Гуфа погряз в убытках

Похоже, в жизни рэпера Гуфа, который в последние месяцы все время за что-то извинялся, наступила чёрная полоса. Не успели его поклонники прийти в себя после шокирующего обращения певца на великом и могучем русском мате к депутату Носову, который якобы разрушил семью рэпера (тем, что ловил его с наркотиками), как Гуф вновь угодил в сводки не самых приятных новостей. Оказалось, модный бизнес Алексея Долматова терпит серьезные убытки.

Как узнала КП» из последних данных в базе юридических лиц, ООО «Люгэнг» (так зарегистрирован магазин одежды «Lugang», совладельцем которого является рэпер) заработало за год 25,6 миллионов, а израсходовало 31,1. Таким образом, убытки бренда, ориентированного на хипстеров и тинейджеров, составили почти 5 млн рублей. Кроме того, у организации отрицательные показатели сразу по нескольким важным пунктам: финансовая устойчивость, автономия, рентабельность, ликвидность и т.д. Тем не менее, о закрытии речи не идёт.

Убытки бренда составили почти 5 млн рублей.

- Мы открыты каждый день до 22.00, - ответили «Комсомолке» в магазине.

Напомним, свой бренд спортивной одежды рэпер запустил в 2016 году. Стартовал в духе минимализма: с трёх мужских футболок разных цветов.

- Это одежда для стильных и активных парней, в которой будет удобно и комфортно в повседневной жизни, - рекламировал Гуф своё детище. - Я сделал только три цвета футболок, потому что руководствовался интересами людей, которые будут их носить. Чёрный, серый и белый цвет - для нас оттенки на все случаи в жизни.

Вскоре появилась и женская коллекция, а через год пляжный футбольный клуб «Спартак» заключил с Долматовым однолетний контракт на производство из экипировки. На одежду нанесли английский перевод цитаты из трека Гуфа «Бай»: «Я устал от этого города, но этот город на моей спине».

Но видимо, все это пользы не принесло: трикотаж от Гуфа по цене 2000-3000 рублей за футболки и шорты, спортивные штаны по 3000-4000 и свитера от 5500 прибыли не приносит.

- Треники по такой цене не зашли, слишком дорого, - пишут пользователи соцсетей.

Между тем, сам Гуф на новости об убыточности бренда пока никак не отреагировал.