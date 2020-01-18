Восемь девок, один я!

Россия стремительными шагами выходит навстречу цивилизованному миру. Феминизм наступает. Эмансипация просочилась и на телевидение. Теперь женщины докажут мужчинам, что не только в президенты баллотироваться, но и шутить право имеют. В шоу «Женский Stand Up», которое стартует на ТНТ, отобрали лучших комедианток страны.

На самом деле прецедент уже был. Шоу Comedy Woman, которое в последнее время гремело в основном благодаря скандалам (унижение фигурки Будды, шутка про проститутку из Ингушетии, кощунство в отношении генерала Карбышева), тоже делали девушки, но под пристальным руководством Александра Гудкова. Теперь же мы увидим шоу полностью женского цикла - от задумки до исполнения. Зачем нам еще один юмористический проект при живых Stand Up, «Comedy Баттл» и «Открытом микрофоне»? Сложно понять. О чем думают женщины - загадка. Слово им самим.

- Женщинам всегда было сложнее пробиться в любой сфере, в том числе и в юморе, - уверены креативные продюсеры шоу Ирина Мягкова (в прошлом Ирка из шоу «Убойная лига») и Зоя Яровицына (она, как и Мягкова, выигрывала проект «Comedy Баттл»). - В России много талантливых девочек-комиков, но им негде было реализовать свой потенциал. Мы решили придумать такую площадку. Женщинам в жизни часто приходится врать, что-либо замалчивать, делать вид, что их все устраивает. У нас никто молчать не будет, в этом и фишка - разговаривать. Причем разговаривать откровенно, не боясь осуждения. И это не просто наше желание. Сейчас 2020 год, женщины работают наравне с мужчинами, но до сих пор остаются предрассудки типа «Как так можно? Ты же девочка! Ты же мать!». Мы хотим показать, что любая женщина может поделиться тем, что она на самом деле думает, и ничего ей за это не будет. И публика оценит юмор.

По мнению создателей шоу, мужской мир настолько жестокий, что каждый день прекрасные создания вынуждены скукоживаться под гнетом сильного пола. Несчастным женщинам приходится врать, молчать, недоговаривать, копить в себе ворох мыслей и замалчивать проблемы, забиваясь под плинтус. Теперь все кончено. Первой ласточкой на пути комедианток к свободе стала Елена Степаненко - освобождение юмористки от брака с Евгением Петросяном стало символом эмансипации. Теперь они все расправят хрупкие плечи! Трудности секса, мужская импотенция, плачущие дети, ужасы бытовухи и неприятие консервативных взглядов родителей - эти якобы табуированные темы в шокирующе откровенной обертке подготовили участницы нового проекта, вышеупомянутые Зоя Яровицына, Ирина Мягкова, а также Надежда Джабраилова, Александра Муратова, Мария Маркова, Сауле Юсупова, Маргарита Родина и Павел Залуцкий.

Мы не ошиблись, именно участницы. Да, в списке есть Павел Залуцкий, но этот комик из Минска называет себя открытым геем из Минска, и весь его юмористический материал построен на этом, так сказать, контрасте.

«Женский Stand Up». Сегодня, 22.00, ТНТ.

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