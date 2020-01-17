2020-01-17T22:16:54+03:00
Общество

Салют в Москве в честь 75-летия освобождения Варшавы: прямая онлайн-трансляция

Три тысячи фейерверков украсят небо в годовщину освобождения столицы Польши от немецкой оккупации. Прямая онлайн-трансляция салюта на Поклонной горе в Москве на сайте kp.ru
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве прогремит салют в честь годовщины освобождения Варшавы.В Москве прогремит салют в честь годовщины освобождения Варшавы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первый в этом году артиллерийский салют будет дан в Москве в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.

В небо запустят около трех тысяч праздничных фейерверков свыше 50 разных видов, таких как "Светлана", "Ассоль", "Рубин", "Слава", "Фиалка" и "Вега". Купола красочных разрывов составят в диаметре более 300 метров.

Фейерверк в Москве в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы.Первый в этом году артиллерийский салют будет дан в Москве в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. В небо запустят около трех тысяч праздничных фейерверков

"Запуск <...> будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ. Экипаж каждой салютной установки — два человека", - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

За запуск отвечают военнослужащие отдельного гвардейского дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Фейерверки будут сопровождаться залпами пушек. Посмотреть красочное зрелище можно будет во время онлайн-трансляции на сайте kp.ru.

Сайт kp.ru писал, что ранее в Москве уже состоялись салюты в честь освобождения Одессы, Бреста, Кишинева, Минска, Белграда и других европейских городов. Еще предстоит отметить 75-летия над фашистами в Будапеште, Братиславе, Вене, Праге и Берлине.

Стоит отметить, что не все страны рады такому вниманию к празднику со стороны России. Например, Латвии салюты кажутся "недружественными", а Эстонии - "провокационными".

ИСТОЧНИК KP.RU

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